Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza

El Pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio víctimas del "genocidio" del Estado de Israel contra la población palestina y lo ha hecho con todos los diputados puestos en pie salvo los de Vox, que han preferido no entrar al hemiciclo.

Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.

Y, como se había hablado en la Junta de Portavoces a instancias de Sumar, ha aprovechado para extender el minuto de silencio a las víctimas del "genocidio" que sufre el pueblo de Palestina. "Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos", ha reclamado a los diputados la presidenta de la Cámara, de la que ya estaban ausentes los diputados de Vox.

El PP ya dijo que iba a secundar el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta doble vara de medir de los socialistas, que promueven este minuto de silencio por los "asesinados" por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás aquel 7 de octubre de 2023.

Críticas de Vox

Previo al minuto de silencio, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "utilizando" a los gazatíes como "escudos humanos" para tapar que su hermano también tendrá que ir al banquillo por "corrupción".

"Pedro Sánchez está utilizando a los habitantes de Gaza como escudos humanos, igual que sus socios de Hamás, y todo para ocultar que su mujer, su hermano, su fiscal, su ministro y su 'número 2' están en el banquillo por su corrupción --sostiene Abascal--. No tiene límites. Es un peligro público".

En la misma línea, la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha acusado a Sánchez de "utilizar a las víctimas de Gaza como cortina de humo" para ocultar los casos judiciales que afectan a su entorno, entre los que ha citado el de su hermano, David Sánchez.

En los pasillos del Congreso, Millán ha denunciado además que Sánchez pretende desviar la atención de la imputación de su mujer, del fiscal general del Estado y de dos secretarios generales del PSOE, uno de ellos en prisión. A su juicio, todo responde a una estrategia para mantenerse en el poder "a costa de ceder competencias en materia de extranjería a Cataluña" y ha calificado la situación de "gran farsa" y de "la mayor trama de corrupción vivida en democracia".