Vox contesta a Gallardo: "No hay baronías"

En Vox "no hay baronías ni divisiones internas". Así se ha expresado el secretario general de la formación de Santiago Abascal en el Congreso, José María Figaredo, en respuesta a las críticas de falta de autonomía territorial dentro del partido del exlíder en Castilla y León, Juan García-Gallardo.

En una entrevista en RNE recogida por la agencia EFE, Figaredo ha asegurado que, pese a la dimisión de Gallardo, en Vox no hay crisis ni disidencias ni brechas. Vox, ha dicho, es un partido nacional que no cree en el reparto autonómico del Estado y, por ese motivo, ha precisado, no tiene una estructura autonómica, aunque sí provincial.

En opinión de Figaredo, "hay gente que en determinadas condiciones de repente se cae del guindo". "Si alguien de repente se da cuenta de que él quería ser una especie de barón autonómico, pero de Vox, y de que eso no tiene cabida en Vox, entonces esa persona tiene una opinión diferente de la línea que realmente tiene el partido", ha recalcado.

El miembro de la dirección de Vox ha querido dejar claro así que las estrategias políticas se marcan desde la madrileña sede de Bambú: "El sistema de Vox es que se vota a la Presidencia, a la cabeza, y esa cabeza es la que marca la estrategia. No sucede, como en otros partidos, que hay una dirección nacional, luego hay una dirección autonómica y la dirección autonómica de repente lleva una línea contraria a la dirección nacional. No, si son de Vox, no se puede".