Vox mete prisa al PP para que elija un sustituto a Mazón y poder negociar abiertamente el futuro de la Comunidad Valenciana

Para mañana es tarde, parece decir Vox. La formación de Santiago Abascal mete prisa al Partido Popular para que elijan ya a un candidato para sustituir al dimitido Carlos Mazón y poder negociar un gobierno en la Comunidad Valenciana.

Tras días de contactos previos entre Vox y PP, incluido un breve intercambio entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, este viernes ambos partidos han celebrado su primera reunión. Cuatro días después de la dimisión del ya expresidente valenciano, la cita inicial no ha supuesto grandes avances más allá de la "buena voluntad" para negociar.

Así lo recoge Vox en un breve comunicado. En él, el partido de ultraderecha detalla haber trasladado al PP la "necesidad" de que designen ya a un candidato a presidente de la Generalitat, "para poder explorar con él su disposición a acordar las políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".

Ante el relativo silencio de los populares, desde Vox llevan este tiempo arreciendo sus mensajes de presión, tanto a Génova como a la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana. Entre las exigencias adelantadas por Abascal están el rechazo de forma explícita las políticas climáticas y a lo que consideran que promueven la inmigración ilegal.

La sombra del desacuerdo y del consiguiente adelanto electoral lleva también sonando desde que se hizo oficial la dimisión de Carlos Mazón. Su "ya no puedo más" del lunes a primera hora abrió un escenario incierto en la Comunidad Valenciana.

Ante el desfile de opciones del PP, como María José Catalá —autodescartada rápidamente— Juan Francisco Pérez Llorca o Vicente Mompó, el resto de formaciones reclaman el adelanto electoral, algo que no quiere el propio Núñez Feijóo.

Sin embargo, el ruido para el adelanto electoral crece y a él se ha sumado este mismo viernes y desde la COP30 el presidente del Gobierno.

Para Pedro Sánchez, de concretarse el acuerdo de investidura entre PP y Vox podría verse gravemente afectada la "arquitectura institucional y presupuestaria" de la Comunidad Valenciana.