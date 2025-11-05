Feijóo presiona a Vox para no ir a elecciones en la Comunidad Valenciana: "Los ciudadanos tomarían nota"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles "mantener la estabilidad" en la Comunidad Valenciana y "un gobierno centrado en la reconstrucción" tras la dana. A su entender, ir a elecciones en esta autonomía en este momento sería "una irresponsabilidad" de la que los ciudadanos "tomarían buena nota".

Así se ha pronunciado Feijóo, tras presentar el plan de autónomos del PP en Santander, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, asegurando que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, subrayando además que su formación "no teme" unas elecciones.

Feijóo ha subrayado que el Partido Popular tiene "un compromiso con Valencia" que se "votó en las urnas", en alusión a los comicios de mayo de 2023, y ha recalcado que también tienen un Gobierno autonómico "centrado en la reconstrucción de Valencia".

"Después del primer año de las víctimas de la dana y de ese impacto medioambiental personal, familiar y económico que han sufrido más de 800.000 ciudadanos con más de 229 vidas perdidas, creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el Gobierno valenciano", ha manifestado ante los periodistas.

Según el líder de los 'populares', "lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota", en alusión a la posibilidad de que finalmente haya elecciones en la Comunidad Valenciana en 2026 si no hay acuerdo entre PP y Vox para investir a una persona que sustituya a Mazón.

Primer contacto entre Feijóo y Abascal

Feijóo y Abascal mantuvieron este martes una conversación, en la que defendió esa necesidad de "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana, un extremo que, según fuentes 'populares', compartió también el presidente de Vox.

El pasado lunes, ante el Comité Ejecutivo de PP, el propio Feijóo ya pidió expresamente a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.

Es un mensaje que han repetido estos días otras voces de la dirección nacional del PP, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien este miércoles ha defendido "evitar" unas elecciones porque "ningún valenciano entendería" que ahora se "paralizara" la reconstrucción por el proceso electoral.

Por eso, Tellado ha apelado al "sentido de Estado" del presidente de Vox, Santiago Abascal, para llegar a un acuerdo en la investidura de un nuevo presidente que sustituya a Carlos Mazón, máxime cuando, según ha dicho, los votantes de centro-derecha y la sociedad española quieren un pacto entre ambas formaciones.

Pérez Llorca, muy bien situado

Por el momento, 'Génova' sostiene que no hay nombres encima de la mesa. En las quinielas aparece el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como uno de los mejor situados para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat porque tiene acta de diputado en las Cortes valencianas y una relación fluida con los de Abascal.

Además, 'Génova' no contempla mover por ahora a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha sonado siempre en las quinielas como favorita de Feijóo para sustituir a Mazón. "Es muy complicado afrontar el relevo de dos personas", advierten fuentes de la cúpula del PP.