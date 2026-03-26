Vox niega haber filtrado información confidencial contra Espinosa de los Monteros

Desde Vox niegan la filtración, a un diario digital, de información confidencial contra el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, en relación con un presunto caso de tráfico de influencias en Collado-Villalba. Desde el equipo de coordinación jurídica de Vox se han dirigido a El HuffPost en un escrito esgrimiendo que "es falso que el Área de Cumplimiento tuviese comunicación alguna con el periodista de OK Diario ni con ningún otro, ya que está obligada a la absoluta confidencialidad y de ese modo se ha actuado, conforme a la ley".

Tal y como recoge El País, el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha admitido la querella por revelación de secretos presentada por el propio Iván Espinosa de los Monteros, al tiempo que han declarado como investigados —o imputados— dos altos cargos del Equipo de Cumplimiento Normativo de Vox.

No es la única cuestión que rechazan desde el referido partido político. En el mencionado escrito remitido a este medio, Vox también niega que tratasen en dos ocasiones que la Fiscalía actuase contra Espinosa de los Monteros. Desde la formación indican que "no es cierto" y que "la primera denuncia no fue presentada por el equipo de cumplimiento ni departamento orgánico del partido".

Sobre la "segunda", continua el escrito de Vox, "consistió en la puesta en conocimiento de unos hechos que podrían ser considerados como delictivos, en cumplimiento de las obligaciones legales que impone la Ley 2/2023". Cabe destacar, de nuevo según lo publicado por El País, que el ministerio fiscal no identificó indicio de delito en ninguna de las dos ocasiones y archivó ambas denuncias.