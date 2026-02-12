Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Voy a tener más votos que estando en Esquerra": Polònia da en el clavo con Rufián y su frente de izquierdas a lo Bad Bunny
Política
Política

"Voy a tener más votos que estando en Esquerra": Polònia da en el clavo con Rufián y su frente de izquierdas a lo Bad Bunny

El programa de TV3 provoca carcajadas por cómo aborda la propuesta del dirigente de ERC de aglutinar a todos los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE para frenar a la ultraderecha. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Gabriel Rufián y Bad Bunny
Gabriel Rufián y Bad BunnyGetty

Gabriel Rufián lleva semanas haciendo un llamamiento para que la izquierda a la izquierda del PSOE se una en un frente común contra las derechas de cara a las próximas elecciones generales. Así lo señala, por ejemplo, este jueves en una entrevista en El País: "Si las fuerzas soberanistas, independentistas, desde Bildu a BNG, Compromís, Adelante Andalucía, ERC, podemos inventarnos algo para no dejar huérfana a la gente progresista del resto del Estado que no quiere votar al PSOE, me parece que es nuestra responsabilidad y casi negligente no hacerlo. ¿Y por qué? Porque lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones a periodistas que no sean de la cuerda… Cosas muy chungas".

Rufián se declara independentista, pero considera que la clase trabajadora de Cornellá y de Vallecas es la misma. Y cuando le preguntan si él lideraría dicho frente común, responde: "Si me voy a mi casa, ya he hecho mucho más en política de lo que pensaba. (...) Aquí estamos para pensar, aunque nos cueste el cargo. Si me cuesta el cargo esto, peores trabajos he tenido".

La propuesta de Rufián ha disparado la tensión entre los partidos que se posicionan a la izquierda del PSOE. Algunas formaciones, como BNG o Bildu, ya se han posicionado en contra de la propuesta de Rufián. Fuerzas de clave nacional como Sumar o Más Madrid, mientras, dejan la puerta abierta al diálogo, aunque ellos mismos junto a IU y Comunes presentarán la próxima semana el embrión del nuevo proyecto alternativo al PSOE.

El programa de humor Polònia, emitido en TV3 y uno de los referentes de dicho canal, ha tratado este asunto y lo ha hecho con un gag de tres minutos que es pura delicia. En él, ponen a su "Rufián" cantando la canción "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, protagonista esta semana por su actuación en el descanso de la Súper Bowl, intentando liderar esa suma de fuerzas de izquierdas.

"La ultraderecha sube como el pan. Tengo la solución, el político más valorado en Madrid capital y eso que es catalán. La izquierda haremos crecer y el fascismo al INEM. Ya ha nacido el nuevo Che, pero en lugar de boina yo llevo tupé. Con tantos votos como retuits, yo seré presidente. Tengo el tuit preparado, vamos a atacar. Es hora de que tiemble Abascal. ¡Se van a cagar! ¡Soy el 15M sin acampar!", empieza diciendo.

Y el estribillo dice así: "Voy a tener más votos que estando en ERC, con un frente de izquierdas y más si soy yo el que lo lidera. Si en España hay alguien que alce el brazo, será para decirme menudo pelazo. Ojalá que los rojos todos se sumen. Y si me la pego, que Pedro me ayude".

Sin embargo, la parodia de Polònia presupone que el "invento" de Rufián acabará mal y que tendrá que volver a pedir el cariño de su partido, ERC. "Que no me tiren más fotos, que no dejo Esquerra. ¿Quién habla de frente de izquierdas? Prefiero a mi amigo Junqueras. A ver quién se respone de esta hostia al ego", dice.

Por último, se ve a Junqueras y Rufián conversando sobre esta estrategia del diputado nacional. "Gabriel, cuando hablaba de ampliar las bases, me refería a la de ERC, no a la tuya", le dice Junqueras. "Hombre, es que si no especificas...", responde el falso Rufián.

La parodia de Polònia ha sido muy compartida en redes sociales, valorando su ingenio y diversión a la hora de abordar esta crisis de la izquierda y la solución que propone Rufián.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política