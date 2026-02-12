"Voy a tener más votos que estando en Esquerra": Polònia da en el clavo con Rufián y su frente de izquierdas a lo Bad Bunny

Gabriel Rufián lleva semanas haciendo un llamamiento para que la izquierda a la izquierda del PSOE se una en un frente común contra las derechas de cara a las próximas elecciones generales. Así lo señala, por ejemplo, este jueves en una entrevista en El País: "Si las fuerzas soberanistas, independentistas, desde Bildu a BNG, Compromís, Adelante Andalucía, ERC, podemos inventarnos algo para no dejar huérfana a la gente progresista del resto del Estado que no quiere votar al PSOE, me parece que es nuestra responsabilidad y casi negligente no hacerlo. ¿Y por qué? Porque lo que viene no es lo de siempre. Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, cierres de medios de comunicación, imputaciones a periodistas que no sean de la cuerda… Cosas muy chungas".

Rufián se declara independentista, pero considera que la clase trabajadora de Cornellá y de Vallecas es la misma. Y cuando le preguntan si él lideraría dicho frente común, responde: "Si me voy a mi casa, ya he hecho mucho más en política de lo que pensaba. (...) Aquí estamos para pensar, aunque nos cueste el cargo. Si me cuesta el cargo esto, peores trabajos he tenido".

La propuesta de Rufián ha disparado la tensión entre los partidos que se posicionan a la izquierda del PSOE. Algunas formaciones, como BNG o Bildu, ya se han posicionado en contra de la propuesta de Rufián. Fuerzas de clave nacional como Sumar o Más Madrid, mientras, dejan la puerta abierta al diálogo, aunque ellos mismos junto a IU y Comunes presentarán la próxima semana el embrión del nuevo proyecto alternativo al PSOE.

El programa de humor Polònia, emitido en TV3 y uno de los referentes de dicho canal, ha tratado este asunto y lo ha hecho con un gag de tres minutos que es pura delicia. En él, ponen a su "Rufián" cantando la canción "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, protagonista esta semana por su actuación en el descanso de la Súper Bowl, intentando liderar esa suma de fuerzas de izquierdas.

"La ultraderecha sube como el pan. Tengo la solución, el político más valorado en Madrid capital y eso que es catalán. La izquierda haremos crecer y el fascismo al INEM. Ya ha nacido el nuevo Che, pero en lugar de boina yo llevo tupé. Con tantos votos como retuits, yo seré presidente. Tengo el tuit preparado, vamos a atacar. Es hora de que tiemble Abascal. ¡Se van a cagar! ¡Soy el 15M sin acampar!", empieza diciendo.

Y el estribillo dice así: "Voy a tener más votos que estando en ERC, con un frente de izquierdas y más si soy yo el que lo lidera. Si en España hay alguien que alce el brazo, será para decirme menudo pelazo. Ojalá que los rojos todos se sumen. Y si me la pego, que Pedro me ayude".

Sin embargo, la parodia de Polònia presupone que el "invento" de Rufián acabará mal y que tendrá que volver a pedir el cariño de su partido, ERC. "Que no me tiren más fotos, que no dejo Esquerra. ¿Quién habla de frente de izquierdas? Prefiero a mi amigo Junqueras. A ver quién se respone de esta hostia al ego", dice.

Por último, se ve a Junqueras y Rufián conversando sobre esta estrategia del diputado nacional. "Gabriel, cuando hablaba de ampliar las bases, me refería a la de ERC, no a la tuya", le dice Junqueras. "Hombre, es que si no especificas...", responde el falso Rufián.

La parodia de Polònia ha sido muy compartida en redes sociales, valorando su ingenio y diversión a la hora de abordar esta crisis de la izquierda y la solución que propone Rufián.