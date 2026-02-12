Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Segunda semifinal del Benidorm Fest 2026: horario, artistas, canciones y orden de actuación
Consulta el horario de la segunda semifinal de esta edición del Benidorm Fest 2026 y los artistas que actuarán hoy jueves para luchar por una plaza en la final del sábado. 

El festival del Benidorm Fest 2026 celebra hoy jueves la segunda semifinal de este certamen después de que el pasado martes ya se conocieran los nombres de los seis artistas que han conseguido plaza para la gran final del próximo sábado. 

Tony Gross & LUCYCALYS, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., Kenneth, Kitai y María León & Julia Medina fueron los artistas clasificados en esta primera semifinal, donde hubo mayoritariamente coincidencias entre los miembros del jurado y el público.

Horario de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 arrancará hoy sobre las 22:50 horas, justo después del encuentro de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Al igual que el martes, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand serán los encargados de presentar esta gala, además de la mencionada final del sábado. 

Los aficionados al certamen lo podrán seguir en directo a través de La 1 de RTVE o en la aplicación de RTVE Play. Asimismo, también se llevará a cabo el 'Benidorm Calling' en streaming con entrevistas a los candidatos antes del arranque de la celebración. 

Orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 

De la misma forma que en la semifinal, nueves artistas y/o grupos se subirán sobre el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm con las miras puestas en la gran final: 

  • 1. ASHA Turista
  • 2. KU MinervaNo Volveré a Llorar
  • 3. FunambulistaSOBRAN GILIPO**AS
  • 4. Dani JBailándote
  • 5. The QuinquisTú No Me Quieres
  • 6. Atyat Dopamina
  • 7. Rosalinda GalánMataora
  • 8. MAYO Tócame
  • 9. Miranda! & bailamamá Despierto Amándote

Sumado a ello, Abraham Mateo y Luz Casal serán los artistas invitados este jueves. El cantante gaditano acude a RTVE después del especial de Nochebuena de La 1, en el que hizo un repaso a sus 20 años de trayectoria musical. Por su parte, el torrente de voz de la gallega también servirá para animar a los asistentes y televidentes. 

De esta forma, la veteranía y la juventud se juntarán en esta semifinal, dejando ver la diversidad que domina en el panorama musical actual. 

Jurado y premio del Benidorm Fest 2026

El jurado del Benidorm Fest 2026 tanto en las semifinales como en la final está compuesto por estos ochos profesionales de la industria musical: Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría, que ejerce como jurado portavoz de esta quinta edición. 

Dado que el mayor aliciente del certamen -representar a España en el festival de Eurovisión de la edición- no será posible dada la negativa del país a concurrir a la cita como muestra de rechazo a la presencia de Israel en el certamen, RTVE ha cerrado tres premios: 150.000 euros, un viaje a Estocolmo para trabajar con Spotify y grabar una canción en Miami con un productor local.

