Lo que pasa en 'El Hormiguero' tras los insultos a Sarah Santaolalla tiene perplejo a Joan Baldoví

La tertuliana Sarah Santaoalla fue insultada el pasado martes en El Hormiguero. La periodista Rosa Belmonte dijo sobre ella, sin decir su nombre y cuando Pablo Motos puso sobre la mesa un comentario suyo, si era "la que es mitad tonta y mitad tetas".

"Eso es una frase de una serie, de La Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel", dijo después Belmonte, que el día después tuvo que pedir perdón.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", escribió por la tarde.

Perdón de Motos sin alusiones a Santaolalla

Pablo Motos, al inicio del programa de este miércoles, también pidió disculpas sin mencionar a la aludida: "Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia.

"A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho. Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder", dijo finalmente.

Apoyo a Santaolalla

Antes, numerosos rostros conocidos habían mostrado su apoyo a Sarah Santaoalla, que escribió un texto diciendo que está cansada de ser objeto de críticas por su físico: "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada".

"El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", comentó Santaoalla colgando el vídeo de la tertulia política de El Hormiguero.

Al ver lo ocurrido en directo, el dirigente de Compromís Joan Baldoví escribió mencionando algo que pasó en plató justo después de que Rosa Belmonte hiciese el comentario: silencio atronador.

"Un comentario tan triste y repugnante que no consigue ni las risas de los palmeros, solo un silencio atronador. La derecha ha llevado la deshumanización del contrincante político a niveles peligrosos. Y no todo vale. Todo mi apoyo, @SarahPerezSanta", dijo el representante del partido valenciano.