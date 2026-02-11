Se busca familia para casa gratis y trabajo seguro: "Es el destino perfecto para comenzar una vida tranquila"

Aunque la respuesta a esta pregunta es muy personal, la oferta parece suculenta. En menos de una semana se han interesado por esta propuesta de Arenillas, un pequeño pueblo de 40 habitantes de Soria, más de cien personas. Desde el municipio se ofrece casa gratis y un empleo a la familia que decida instalarse en esta localidad de lo que ya conocemos como la España Vaciada.

Así lo cuenta Ana Aparicio, de la Agencia EFE, quien informa del objetivo de Arenillas por conseguir una población estable y no solo visitantes estacionales. En ello se lleva trabajando arduamente con constantes iniciativas, como esta, durante los últimos 40 años. De esta forma, Arenillas ha conseguido ser uno de los pocos territorios de Soria que no pierde habitantes.

Arenillas, referencia en la lucha contra la despoblación

Al final, el trabajo va dando sus frutos y desde el ayuntamiento del municipio y la Asociación Cultural de Arenillas han conseguido rehabilitar siete viviendas, siendo una de estas la que ahora se ofrece de forma gratuita a la familia que decida establecerse allí para regentar el bar social del pueblo, que es el empleo del que hablamos.

Además, se oferta también trabajo como albañil; medidas todas ellas para luchar contra la mencionada despoblación que sufren este y un sinfín de pequeñas localidades que, en toda España, están viendo como el éxodo masivo hacia las grandes ciudades sigue siendo constante.

Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, ha contado a EFE que se han recibido 116 solicitudes para iniciar una nueva vida en Arenillas. “Estamos muy contentos de que la gente apueste, cada vez más, por una vida en el medio rural”, ha dicho destacando que hay propuestas de todos los puntos de España.

"La gente está harta y quiere un cambio"

“Hay de todo. Hay gente que está harta de la ciudad y quiere un cambio; gente de otros municipios que por cercanía o por trabajo les viene mejor esta zona; y gente que ve en esta oferta que incluye vivienda gratis y empleo garantizado una oportunidad de salir adelante", sostiene, dejando claro lo importante que es el bar a nivel de “crear unión y comunidad. Es lo que da vida a un municipio”.

Con todo, Arenillas se ha convertido en un ejemplo para combatir el problema de la despoblación. Se trata de un pueblo pequeño, de 40 habitantes y que puede llegar hasta las 300 personas durante las fiestas patronales de verano.

"Arenillas es comunidad, es unión vecinal y un destino perfecto para comenzar una vida tranquila", acaba Gismera.