Felipe González dice que votará en blanco y Paloma del Río no puede evitar reaccionar tan breve como tajante

"Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", reconoce el expresidente del Gobierno.

Paloma del Río y Felipe González.

Paloma del Río, una de las periodísticas más emblemáticas de España y una de las voces más reconocidas de Televisión Española por sus narraciones en los Juegos Olímpicos, especialmente de gimnasia rítmica, patinaje sobre hielo y otras disciplinas como la hípica, ha reaccionado a una de las noticias más comentadas de la semana: a qué partido votará Felipe González en las próximas elecciones.

El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 y secretario del PSOE durante 23 años ha participado en un desayuno en El Ateneo en el que ha analizado la actualidad política, especialmente la del partido que lideró.

Ha revelado a quién va a votar en las próximas elecciones generales, que de momento están programadas para el año 2027: "Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE". Tampoco abandonará su militancia y ha vuelto a arremeter contra el jefe del Ejecutivo central: "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce".

Paloma del Río reacciona breve, pero con significado

Seguramente Paloma del Río haya estado ojeando las redes sociales esta semana, especialmente X, porque la confesión de González ha generado cierto revuelo y alguna que otra noticia en los medios de comunicación. 

La periodista ha publicado un tuit, ya cansada de leer tanto las declaraciones del expresidente: "No vivo pensando en a quién va a votar Felipe González... ¡Es que no vivo!". En cuanto a reacciones, muchos usuarios le han dado la razón, cansados de las declaraciones de González: "Mejor ver las Olimpiadas que pensar en esa decepción andante".

"Le molesta no ser el centro del debate público y por eso suelta de vez en cuando sandeces como estas últimas...", ha reaccionado el usuario @Lepartisan3. Por otro lado, el usuario Manuel Campillos no da crédito: "Yo lo voté con 18 años y 5 días el 28 de octubre de 1982, ahora no lo reconozco".

Juan De Codina
Juan De Codina
