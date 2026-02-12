España bate un nuevo récord de población: ya somos 49.570.725 habitantes

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone el valor máximo de la serie histórica, debido al incremento de los nacidos en el extranjero que superaron por primera vez los 10 millones.

Así se desprende de la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas en términos anuales.

El aumento de población de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

De estos 10 millones de personas que no han nacido en España, 7.243.561 son extranjeros, con un aumento del 56.431 personas durante el trimestre. Así, el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2026 se situó en el 14,6%.