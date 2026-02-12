Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vicente Vallés ve lo que ha hecho Ayuso y da una respuesta que ya está en todos lados

El presentador de Antena 3 Noticias 2 ha sido contundente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Álvaro Palazón
Vicente Vallés en Antena 3 con una foto de Ayuso detrás
Vicente Vallés en Antena 3 con una foto de Ayuso detrás

Vicente Vallés ha dedicado uno de sus editoriales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por anunciar que le va a dar una medalla a la Estados Unidos de Donald Trump por ser "el principal faro del mundo libre". 

"En relación con EEUU tenemos una noticia que llama la atención. Es un paso más en el progresivo avance de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia actitudes cercanas al trumpismo", ha empezado diciendo Vallés. 

Ha proseguido el presentador contando que Ayuso ha intervenido con un vídeo en Mar a Lago, residencia oficial de Donald Trump, donde ha anunciado que concederá a Estados Unidos la medalla internacional de Madrid "algo que ya hizo con el presidente de Argentina, Javier Milei". 

Además, ha anunciado Ayuso, que el festival de Hispanidad de 2026 que se organiza en Madrid, "Estados Unidos es el país invitado" con el objetivo de celebrar el 250 aniversario de su independencia. 

Del mundo libre al ICE

La presidenta ha añadido que "celebra con júbilo" cada paso de Estados Unidos "en defensa de la hispanidad". Vicente Vallés ha recogido el guante y ha puesto sobre la mesa "la importancia" que hay detrás "de determinadas decisiones políticos" como, por ejemplo, conceder esta condecoración. 

Para el periodista, esto no sólo tiene que ver "con el fondo de la cuestión sino con el momento que elige para adoptar esa decisión": "Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como el faro del mundo libre. Justo ahora que Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticas europeos y acercándose a los autócratas". 

"Ha hablado también de los pasos que da EEUU en defensa de la Hispanidad justo ahora que Trump ha organizado una cacería de inmigrantes hispanos", ha recordado con claridad Vallés. 

Ha recordado el periodista que "desde hace meses esa fuerza paramilitar conocida como ICE se dedica a detener, abusando de la violencia, a inmigrantes llegados a Estados Unidos desde países de Latinoamérica". Algo que ha propiciado la muerte de varias personas por los disparos de estos agentes: "Y hasta han sido detenidos niños para forzar después la captura de sus padres".

