Jesús Cintora arrasa con su respuesta a Rafael Hernando tras lo que ha dicho de Sarah Santaolalla y de TVE

El periodista Jesús Cintora, presentador de Malas Lenguas en TVE, ha respondido con toda contundencia al diputado del PP Rafael Hernando por el mensaje que éste ha lanzado sobre la analista política Sarah Santaolalla y sobre la televisión pública.

Hernando ha respondido a Santaolalla, que se quejaba de que en El Hormiguero Rosa Belmonte se había referido a ella, sin citarla, como "esa que es la mitad tonta y la mitad tetas".

"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", se lamentó Santaolalla.

"A TelePSOE se va llorada de casa"

A eso, Hernando respondió: "Estimada Sara, humillar e insultar a gente que no piensa como tú, es lo que haces habitualmente con otras personas desde la tele pública. A esas que no tragan con las ruedas de molino del Sanchismo que te paga. Menos victimismo. A TelePSOE se va llorada de casa".

Cintora ha sido muy claro al responder a ese mensaje: "Con una sonrisa en la boca, esto no es TelePSOE. Esto es la televisión pública. Luego hay gente que trabaja y hace periodismo y otros que van llamando a las televisiones para que quiten a periodistas. Y ahí lo vamos a dejar, ¿vale?".

También Santaolalla ha respondido a Hernando: "Yo vengo llorada y tampoco vengo ebria, o sea que... espero que hagan todos lo mismo. Que no vengan ni ebrios y que también vengan llorados".

"La cabeza bien alta"

"La cabeza bien alta ante un señor que siendo un cargo público del PP y que aspira a gobernar este país en un momento en el que nos están señalando a las mujeres, a ver si no tengo derecho a quejarme cuando vandalizan una tumba con mi nombre", ha recordado.

"Cuando tengo a los fascistas a los que él paga el sueldo a la puerta de mi casa y de mi trabajo, cuando me despierto todos los días con amenazas en el teléfono, con llamadas porque se ha filtrado mi teléfono, con pintadas, a ver si no tengo derecho a quejarme cuando hay organizaciones nazis gritando mi nombre con la palabra zorra y a ver si no tengo derecho a quejarme de los programas favoritos de Rafael Hernando que me señalan y me insultan", ha insistido.