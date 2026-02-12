El Supremo rechaza que Cerdán participe en la vista previa del juicio a Ábalos y Koldo por los contratos de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha denegado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán que sus abogados puedan intervenir este jueves en la vista preliminar que antecede al juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por los contratos de mascarillas, previsto para después de la Semana Santa.

La Sala Segunda ha desestimado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la solicitud que hizo en un escrito el pasado martes la representación de Santos Cerdán para poder asistir a la audiencia preliminar señalada para las 11 horas de este jueves.

Para la Sala, “visto el contenido del referido escrito, delimitado el objeto de la causa en los autos de fecha 3.11.2025, que acordaba la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado, y 11.12.2025, que acordaba la apertura de juicio oral respecto de los Sres. Ábalos, García y de Aldama, no ha lugar a la solicitud de personación interesada por la representación procesal del Sr. Cerdán León en el presente procedimiento”.

Los abogados de Cerdán argumentaban que en esa vista se van a resolver aspectos clave del procedimiento en el que su cliente esta investigado, si bien en otra pieza del caso -la referida a presuntas mordidas en adjudicación de obra pública-, sin contemplarse la participación de su defensa ni la del resto de investigados en dicha pieza.

Como alternativa, su defensa propuso, "en aras de evitar" una vulneración de derechos fundamentales "clamorosa", así como "la innegable ruptura de la continencia de la causa", que anulase la apertura de juicio oral y se acordase juzgar "acumuladamente" todo el procedimiento del caso Koldo en la Audiencia Nacional, a donde ha sido remitido recientemente el resto del procedimiento una vez que el exministro José Luis Ábalos ha renunciado a su condición de diputado y por tanto al aforamiento.

Nuevo cambio en el tribunal: Susana Polo sustituye a Vicente Magro

En una segunda providencia notificada este jueves, la Sala señala que el magistrado Vicente Magro, que iba a sustituir en el tribunal que juzgará el llamado caso mascarillas a la magistrada Ana Ferrer, ha informado de que le resulta imposible de atender este llamamiento por tener señalados en fechas próximas, un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad.

Por ello, "atendidas las necesidades del servicio", se acordado que le sustituya la magistrada Susana Polo, "a la que por turno le corresponde”.

Los miembros del tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama serán por tanto el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.