Recuperan lo que dijo el cantautor Jorge Drexler sobre Bad Bunny: manda un mensaje muy claro a los de la "pureza musical"

La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de la Super Bowl XL sigue dando de qué hablar. En las redes sociales está circulando un fragmento de una entrevista al cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador de siete premios Grammy, que opinó sobre la música del artista puertorriqueño, que actualmente está en boca de todos.

No son pocos los que han criticado al cantante latino por el supuesto escaso valor de su música, el reggaetón, que levanta pasiones y odios a partes iguales. Jorge Drexler, no obstante, es de lo que admiran a Bad Bunny, del que destaca su versatilidad.

"A mí me gusta mucho Bad Bunny. Me gustaba ya anteriormente, tenía una versión de Yo perreo sola, hecha con guitarra. Mis hijos con 11 y 13 años respectivamente fueron los que me dijeron un día en el coche 'vamos a escuchar el último disco, que lo escuchamos en un campamento'", reveló entonces.

"El último disco (Un verano sin ti) de Bad Bunny es tremendo. A mí me parece increíble. Tiene un nivel de variedad, de locura y de textos. Canciones como Marcela, como Apagón, con una visión del nuevo personaje femenino...", aseguró Jorge Drexler.

Bad Bunny arrasa... y los intolerantes rabian



La actuación de Bad Bunny del pasado 9 de febrero en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha dado lugar a una fuerte polarización política en Estados Unidos.

Críticas frontales de Donald Trump: El presidente Donald Trump calificó el show como una "bofetada en la cara" y una "afrenta a la grandeza de América".

Mensaje contra el ICE: La tensión se incrementó debido a que, días antes en los Premios Grammy 2026, Bad Bunny lanzó un mensaje directo de "¡Fuera ICE!" (en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).