La mujer de James Van Der Beek anuncia que se han quedado "sin fondos" tras la muerte del actor y lanza una recaudación para "pagar las facturas"

Este miércoles conocíamos la noticia del fallecimiento a los 47 años de James Van Der Beek, el icónico protagonista de Dawson Crece, después de que fuera diagnosticado de cáncer de colon en noviembre de 2024. El actor ya había limitado sus apariciones públicas en los últimos meses, incluyendo el reencuentro de la serie que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre que tenía precisamente como objetivo recaudar fondos para la organización Fuck Cancer y al que no pudo asistir.

"Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson crece sienten lo mismo", señaló entonces su compañera en la ficción Michelle Williams.

La noticia de este miércoles la confirmó su mujer la productora de cine, Kimberly Van Der Beek, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció tranquilamente esta mañana. Él vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y el sagrado paso del tiempo", ha señalado antes de advertir que ahora mismo piden privacidad y respeto a la familia que formó junto a ella y que deja seis hijos.

"Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", concluye en su comunicado. A través de su cuenta de Instagram, Kimberly había compartido algunas de las imágenes más recientes de su esposo celebrando la Navidad o Halloween junto a sus hijos.

Van Der Beek estuvo previamente casado con la actriz Heather McComb de 2003 a 2010 y, tras su divorcio, se casó con Kimberly Brooks, con la que tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Poco después de anunciar la noticia de su fallecimiento, Kimberly anunció a través de su historia de Instagram, que había abierto una petición de GoFundMe para lograr recaudar fondos para "cubrir los gastos básicos y recaudar 1,3 millones de dólares en beneficio de su familia".

Las dificultades económicas que acompañaron su tratamiento contra el cáncer

El actor ya había hecho públicas sus dificultades económicas para poder pagar su tratamiento contra el cáncer. El pasado mes de noviembre anunció una subasta de objetos de atrezzo y vestuario de Dawson Crece para poder financiarlo y ahora, su familia continúa con los problemas económicos.

"Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él", se lee al inicio de la petición. "Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos".

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", continúa el comunicado, en el que recalcan que van a tratar que la familia pueda seguir viviendo en su residencia en Texas Hill County.

En el mensaje detallan también a qué dedicarán el dinero recaudado: "Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar un regalo para apoyarlos".

Este jueves por la mañana, la iniciativa había recibido cerca de 22.000 donaciones y llevaban recaudados cerca de 1.165.000 dólares, lo que supone más del 90% del monto total.