Ayuso cree que dar la Medalla de Madrid a Bad Bunny "no tiene mucho sentido"... pero sí a Milei

El portavoz de PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que dar la Medalla Internacional de la Comunidad al cantante puertorriqueño Bad Bunny "no tiene mucho sentido".

Lo ha expresado así desde la antesala del Pleno de la Asamblea, después de que Más Madrid haya pedido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, conceder la Medalla de Oro a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en reconocimiento a su defensa de la comunidad latina en el mundo y retirar a EEUU como país invitado en la Hispanidad.

La petición de Más Madrid llega después de que Ayuso anunciara la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia por ser "el principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará este galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España. Este mismo reconocimiento ha sido recibido en los últimos años por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).

"Me parece que es un acierto dar la medalla a un país como Estados Unidos, un referente en libertad durante 250 años y que, desde luego, la propuesta alternativa no tiene mucho sentido", ha señalado Carlos Díaz-Pache sobre la decisión de su 'jefa'.

Por tanto, el gobierno de Ayuso no ve conveniente entregar una medalla a Bad Bunny, un exitoso cantante que lidera la cultura en lengua española por todo el mundo, pero sí a Javier Milei, el presidente argentino que este mismo jueves ha aprobado el primer trámite para sacar adelante una reforma laboral que contempla jornadas de trabajo de 12 horas o abarata el despido. ¡Viva la libertad, carajo!