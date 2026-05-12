Ya tenemos la reacción de Abascal al ver a Lamine Yamal ondeando la bandera palestina 

BEl delantero del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de LaLiga

El jugador de fútbol Lamine Yamal aprovechó las celebraciones del F.C. Barcelona tras la consecución del título de Liga para defender de nuevo la causa palestina. En el autobús que llevó a los futbolistas del club culé por las calles de Barcelona durante la fiesta por el trofeo, el también jugador de la selección española no dudó en lucir la bandera de Palestina. Una imagen que, por si había alguna duda, también subió a sus redes sociales.

Parte de la afición blaugurana y destacados políticos como Gabriel Rufián han aplaudido el gesto del jugador. Sin embargo, no todo el mundo ha quedado igual de satisfecho.

El presidente de Vox, Santiago Abascal Joaquin Corchero / Europa Press via Getty Images

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha evitado este martes entrar a valorar la decisión de Lamine Yamal. "Yo estoy con las preocupaciones del día a día, lo que haga o diga un actor, un futbolista, pues tiene poca relevancia para mí", ha afirmado en una atención a los medios en Níjar (Almería) durante el tramo final de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Cabe recordar, no obstante, que el grupo Revuelta - afín a Vox - ha pedido reiteradamente la expulsión de España por ser musulmán.

En el PP tampoco ha gustado este gesto. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del partido de Feijóo, Elías Bendodo, ha afeado el gesto.

"No puedo estar a favor porque no se debe mezclar el deporte con otras cuestiones", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que "hay muchos aficionados del Barça que no están de acuerdo" con lo que hizo Yamal en el autobús del FC Barcelona.

La coportavoz de En Comú Aina Vidal ha confesado por su parte el "gran orgullo" que sintió como culé por el gesto del futbolista. "Ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso en el ámbito del fútbol, que llevaran por bandera la solidaridad y el amor por un pueblo que está siendo asesinado", ha asegurado.

Desde octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí en Gaza, más de 72.000 personas han sido asesinadas, entre ellas más de 20.000 niños. Esta violencia ha forzado el desplazamiento de más de 1,9 millones de personas. Muchas de ellas han tenido que huir en repetidas ocasiones.

La magnitud de la devastación no tiene precedentes y es que, en términos de desarrollo, Gaza, ha retrocedido 77 años.