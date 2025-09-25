Zapatero se pronuncia en estos términos acerca del discurso del rey sobre Gaza

En su discurso sobre Gaza, el rey Felipe IV "ha estado muy bien". Es lo que ha opinado este jueves el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para quien lo que ocurre en la Franja "es insoportable, una barbarie, una masacre".

En declaraciones a los periodistas después de haber intervenido en el Foro del talento China-Europa, celebrado en Madrid, Zapatero ha señañado que el hecho de si es o no un genocidio solo responde a "una discusión a la que se intenta dar una carga política. Cada uno puede tener su opinión. ¿Qué más queremos? ¿Una barbarie? ¿Una masacre? ¿Una matanza? Normalmente cuando eso se dirige a un pueblo específico y para que dejen de estar en el territorio en el que han estado, pues tiene un componente claro genocida".

En este sentido, ha señalado que no importa que el rey no utilizara la palabra "genocidio" en su intervención ante la Asamblea de la ONU. El problema, ha dicho, "es la tristeza de las vidas humanas perdidas injustamente". "Lo que estamos viendo en Gaza es un asesinato indiscriminado de niños y niños y más niños, en hospitales; también periodistas, creo que van por 240 periodistas", ha recordado.

El expresidente ha expresado su preocupación por las consecuencias futuras de esta masacre: "Esos huérfanos y esos padres que se han quedado sin hijos así, con bombardeos indiscriminados a lo bestia ¿qué pensarán del mundo que les ha tocado vivir? ¿Qué pensarán de lo que es o de lo que puede ser tener la inclinación a coger un arma y disparar o poner una bomba en donde sea?".

Para Zapatero, este primer cuarto de siglo XXI "está ya muy marcado para todos y para el futuro inmediato por la tragedia de Gaza". Preguntado por el embargo de armas a Israel aprobado por España, el expresidente ha sostenido que el interés nacional en este momento es ser "una nación que defiende una visión humanitaria y que está en contra del asesinato indiscriminado y de la pérdida de vidas de esta manera".

"Todos condenamos a Hamás y los asesinatos que hizo en octubre, todos condenamos el terrorismo, pero eso no da pie a tomarse la justicia de esa manera, a defender matando a inocentes. Y siempre que ha pasado en la historia ha sido un gran fracaso, y va a ser un gran fracaso en el futuro para Israel", ha pronosticado.

Asimismo, Zapatero ha considerado que la respuesta de la Unión Europea para frenar el genocidio "va un poco tarde", pero que "mejor tarde que no llegar, más vale tarde que nunca, pero debería de ir un poco más rápido y un poco más intenso".