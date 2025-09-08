Zarzuela desautoriza a Feijóo tras revelar una conversación con el rey: "Felipe VI se atiene a una exquisita neutralidad política"

La Casa del rey ha recordado este lunes que Felipe VI siempre se atiene a "una exquisita neutralidad política" en toda su acción institucional, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, revelara horas antes en una entrevista en televisión que el monarca - supuestamente - le había dicho que "entendía" su posición de no acudir al acto de apertura del año judicial.

"La Casa no comenta las conversaciones privadas del rey", han subrayado este lunes las fuentes de Zarzuela a la agencias EFE, que han agregado que el jefe del Estado se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional.

En la entrevista en Telecinco, Feijóo ha sostenido que el rey le habría comentado que "entendía" su ausencia en el acto de apertura del año judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Igualmente, el líder de la oposición ha señalado que el rey "tomaba nota" de su posición.

El pasado jueves, fuentes de Génova confirmaron que Feijóo no acudiría a dicho acto presidido por el rey para mostrar su rechazo a la presencia del fiscal general del Estado, procesado y a un paso de sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.

"Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia", escribió el propio Feijóo posteriormente en un tuit.

No es la primera vez, sin embargo, que Feijóo daba plantón al rey por estrategia política. El pasado mes de junio, coincidiendo con el informe de la UCO que vinculaba a Santos Cerdán con la 'trama Koldo', Feijóo también decidió ausentarse del acto por el 40 aniversario del ingreso de España en la Unión Europea. Evento que, de nuevo, estaba presidido por los reyes.

Génova aclara que el rey no avaló la ausencia de Feijóo

Ante la polémica por revelar una supuesta conversación con el rey (en la que además, de alguna manera, Feijóo señalaba que Felipe VI avalaba su ausencia en este acto), Génova ha salido al paso para negar que hubiera una "validación del monarca" ante tal decisión.

Según fuentes del PP a EFE, las palabras de Feijóo se referían a que la Casa Real le había dado un acuse de recibo y no a que el monarca validara su decisión de no ir al acto. Génova no ha aclarado tampoco si Feijóo habló con el rey o sólo con la Casa Real en el momento de anunciar su ausencia en el acto de la apertura del año judicial.