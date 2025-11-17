Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Al menos 24 heridos, dos graves, tras un accidente entre un bus, un camión y una furgoneta en la A-6
Los dos heridos de gravedad han quedado atrapados y han tenido que ser excarcelados por los bomberos de la Comunidad de Madrid.

Redacción HuffPost / EFE
Los dispositivos de emergencia desplegados en el lugar del accidente múltiple entre un autobús, un camión y una furgoneta de reparto en la A-6; a su paso por Collado Villalba (Madrid).112 Madrid / X (@112cmadrid)

Veinticuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave y cuatro moderado, en un accidente por alcance entre un camión, un autobús y una furgoneta, ocurrido en el kilómetro 37,900 de la autovía de A Coruña (A-6), a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han indicado a EFE que el accidente ha tenido lugar en torno a las 8:30 horas en sentido salida de Madrid.

Como consecuencia del alcance han resultado heridos graves el conductor de un pequeño camión de reparto y una pasajera del autobús, que han sido trasladados a hospitales, al igual que otros tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgoneta, con heridas de carácter moderado.

Heridos graves requirieron de ser excarcelados

Otras 18 personas han sufrido heridas leves y están siendo evaluadas en el lugar del accidente por facultativos del Summa 112. Las mismas fuentes han indicado que los dos heridos graves han quedado atrapados y han tenido que ser excarcelados por los bomberos de la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil investiga las circunstancias de lo ocurrido y regula el tráfico en la vía, donde ya se ha podido abrir un carril. En el autobús viajaban 32 pasajeros, todos ellos adultos, según la misma fuente. 

