El accidente del funicular de Lisboa: una cadena de fallos evitables, avisos ignorados y un informe demoledor

Casi dos meses después del accidente del funicular de Lisboa, la capital de Portugal sigue marcada por la tragedia del Elevador da Glória, uno de los iconos de la ciudad, que el 3 de septiembre, a las seis de la tarde, se precipitó por la empinada Calçada da Glória después de romperse el cable que unía sus dos vagones. En ese trayecto descontrolado hacia la plaza de Restauradores, el vehículo se salió del carril y acabó convertido en un amasijo de hierro. Dieciséis personas perdieron la vida y más de una veintena resultaron heridas en un siniestro que sacudió a todo un país que, con la publicación del informe preliminar, ha descubierto una cadena de fallos que podían haberse evitado.

La investigación preliminar reconstruye con detalle los últimos días del Elevador da Glória antes del accidente. Según el informe, el cable principal, pieza esencial del sistema de contrapeso, no estaba certificado para el transporte de personas, ni cumplía con las normas internas que la propia Carris exigía a sus proveedores. El documento indica además que ese tipo de cable no debía instalarse con eslabones giratorios en los extremos, como los que usa el mecanismo del Glória y el de Lavra, su funicular gemelo.

La secuencia que llevó a la tragedia comenzó mucho antes del 3 de septiembre. El texto del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) identifica una cadena de fallos administrativos y técnicos: la adquisición de los materiales, su aprobación y la falta de verificación en la instalación. El cable, fabricado por un proveedor que no figura en la lista homologada, fue aceptado sin pruebas adicionales ni controles de calidad, pese a que la normativa interna lo exigía.

Los investigadores hablan de una “acumulación de errores” dentro de Carris y de mecanismos de control interno “insuficientes o inadecuados” para detectar irregularidades. En la práctica, eso significa que los responsables del mantenimiento validaban materiales y tareas sin comprobar sobre el terreno si cumplían las especificaciones.

En la zona donde se produjo la rotura, además, no era posible realizar inspecciones visuales de rutina sin desmontar parte de la estructura. Los registros muestran que se anotaban revisiones “cumplidas” en intervalos regulares, pero los técnicos no podían acceder al punto exacto donde se encontraba el daño. El resultado: un sistema aparentemente vigilado que, en realidad, funcionaba con información incompleta.

Pese a la gravedad de las conclusiones, el informe también reconoce un matiz importante: no se ha podido determinar si el uso del cable no certificado fue la causa directa de la rotura, porque modelos idénticos habían operado sin incidentes durante más de seiscientos días en otros funiculares de la ciudad. Sin embargo, el propio GPIAAF advierte de que la reiteración de cables no conformes, sumada a la falta de control, constituye “un riesgo inaceptable” para la seguridad pública.

Ese punto es clave: el informe no acusa, pero sí desnuda un patrón de negligencia estructural en el que la documentación sustituía al control real y las normas se convertían en trámites. Lo ocurrido en el Glória no fue un error puntual, sino la consecuencia de un sistema de mantenimiento burocratizado y opaco, que acumuló fallos hasta que la física se impuso a la costumbre.

Reacciones políticas y empresariales



La publicación del informe preliminar ha reabierto el debate sobre la gestión de los servicios públicos en Lisboa. El alcalde, Carlos Moedas, intentó cerrar filas en torno a la idea de que la tragedia tuvo un origen “técnico y no político”. En declaraciones a SIC Notícias, el regidor conservador sostuvo que el estudio “reafirma que la infeliz tragedia del Elevador da Glória fue derivada de causas técnicas”, en alusión a quienes —según él— politizaron el suceso durante la reciente campaña municipal.

Moedas, reelegido hace apenas una semana, defendió que “la responsabilidad política ya está depurada” y que corresponde a los técnicos esclarecer las causas. Sin embargo, su posición no ha disipado las dudas sobre el papel del Ayuntamiento en la supervisión de Carris, empresa pública de transporte urbano bajo control municipal.

La operadora, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que “no tenía conocimiento de ningún incumplimiento en la manutención” del funicular. Señala a la firma externa encargada del servicio desde 2019, MNTC, como posible responsable de no haber cumplido el contrato “debidamente”, aunque admite que ese incumplimiento “nunca fue reportado”. Mientras tanto, Carris ha destituido al director de mantenimiento del Modo Eléctrico, el área que incluye los elevadores, y recalca que la compra de los cables se realizó bajo una dirección anterior.

Ambas declaraciones —la del alcalde y la de la empresa— parecen formar parte de una misma estrategia: deslindar responsabilidades en dirección contraria. La una apunta a los técnicos, la otra a una subcontrata. En medio, permanece la evidencia de que ninguno de los mecanismos de control impidió que un cable inadecuado operara durante casi un año en un transporte público que mueve miles de pasajeros cada semana.

Un patrimonio en suspenso



El Elevador da Glória, inaugurado en 1885, forma parte de la memoria urbana de Lisboa. Su trazado une la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los enclaves más visitados de la ciudad. Tras el accidente, el funicular fue desmantelado y todos los elevadores turísticos de la capital permanecen suspendidos mientras se revisan las medidas de seguridad.

Lo ocurrido ha abierto un debate incómodo en Portugal: cómo preservar un patrimonio histórico sin comprometer la seguridad de los pasajeros. El informe preliminar no determina si el cable defectuoso fue la causa directa de la rotura, pero sí establece que se rompió después de 337 días de uso y que había antecedentes de cables similares instalados durante más de seiscientos días “sin incidentes”.

Esa ambigüedad técnica no atenúa el fondo del problema: un sistema de transporte histórico donde la rutina del mantenimiento, la falta de control y la dejadez institucional convergieron en un mismo punto. En Lisboa, la tragedia del Elevador da Glória ya no es solo un accidente: es el espejo de una ciudad que ahora revisa cómo pudo llegar tan lejos la confianza en un cable equivocado.