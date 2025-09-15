Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A la albahaca, el romero y el orégano les sale un digno competidor por su sabor distintivo un tanto picante
También tiene múltiples propiedades beneficiosas para nuestra salud.

Cuchillo con hierbas frescas variadas sobre una tabla de cortar.Getty Images

La albahaca, el orégano y el romero han sido los protagonistas de la cocina mediterránea durante décadas. Sin embargo, hay una hierba que, aunque es menos conocida, está ganando terreno poco a poco. Se trata de la ajedrea, también llamada Satureja, una planta aromática de sabor intenso y usos versátiles, tanto culinarios como medicinales.

Originaria del sur de Europa y del Mediterráneo oriental, la ajedrea ha acompañado a cocineros y curanderos durante siglos. Su aroma, que recuerda al tomillo y al romero, se encuentra concentrado en sus pequeñas hojas.

Además, puede transformar desde un simple guiso hasta un adobo complejo, pasando por legumbres o ensaladas, con su sabor picante ligeramente similar al de la pimienta. De entre las muchas especies de este género, las más comunes son la ajedrea de verano (Satureja hortensis) y la ajedrea de invierno (Satureja montana).

Múltiples beneficios para la salud

Además de su olor y sabor característicos, esta hierba es una aliada de nuestra salud, ya que favorece la digestión y ayuda a proteger las células del cuerpo. Estas son las principales propiedades medicinales de la ajedrea:

  • Antiséptica. Ayuda a prevenir infecciones al impedir el desarrollo de agentes contaminantes en la piel.
  • Antibacteriana. Refuerza el sistema inmunológico al evitar la proliferación de bacterias dañinas y favorece el equilibrio de la flora intestinal.
  • Antiviral. Posee efectos inmunomoduladores que contribuyen a combatir infecciones como la gripe, el herpes o la estomatitis vesicular.
  • Antioxidante. Protege las células frente al daño oxidativo, retrasando el envejecimiento y ayudando a eliminar los radicales libres del organismo.
  • Expectorante. Favorece la expulsión de mucosidad y alivia la irritación de las vías respiratorias, proporcionando hidratación a estas zonas.

Por otra parte, la ajedrea actúa también como un estimulante natural que genera una ligera sensación de vitalidad y bienestar. Estimula la circulación sanguínea, por lo que se ha utilizado tradicionalmente como vigorizante y afrodisíaco natural. Se considera útil en casos de impotencia y puede contribuir a mejorar el deseo sexual.

Fácil de cultiva y conservar, versátil en la cocina

Tradicionalmente asociada a platos con frijoles, de ahí su apodo de "hierba de las legumbres", la ajedrea también brilla con carnes como el cordero, el pollo y la ternera. También puede usarse para dar sabor a sopas, guisos o ensaladas, e incluso para aromatizar aceites o mantequillas, creando bases aromáticas perfectas para una amplia gama de platos.

Gracias a sus múltiples propiedades, esta planta también puede ser preparada como infusión, donde es capaz de aliviar molestias estomacales y aportar beneficios a la salud general. Es útil tanto fresca como seca, aunque la versión seca requiere moderación por su mayor concentración de sabor.

Ideal para jardines y balcones, la ajedrea es una planta resistente que requiere solo sol y un suelo bien drenado. Para conservar su mejor aroma, conviene cosecharla antes de la floración y secarla cuidadosamente. Guardada en un recipiente hermético y oscuro, su sabor se mantiene por largo tiempo.

Ana Beatriz Micó es redactora de actualidad en El HuffPost. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antes de llegar aquí trabajó en el Diario As.