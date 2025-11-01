A los tribunales una pareja de ejecutivos acusados de hundir su barco valorado en más de 1,8 millones de euros

Fraude millonario en Dinamarca. Un tribunal al de la ciudad de Nykøbing Falster ha acusado a una pareja de haber intentado defraudar más de 15 millones de coronas en concepto de seguro a través de dos incidentes distintos en su yate Cataleya. Según el documento judicial, al que ha atenido acceso el periódico Baad Magassinet, "la opinión de la policía y la fiscalía es que el barco no se hundió accidentalmente, sino que los propios acusados causaron que se hundiera".

"Abandonaron el barco sin cerrar la puerta hermética del compartimiento del motor y los ojos de buey traseros. Esto provocó que el barco se hundiera", continúa la acusación. De esta forma, abandonaron el barco y denunció el incidente como "un misterioso naufragio al sur de Trelleborg", por lo que exigió una compensación de 14 millones de coronas danesas (1,8 millones de euros) a su compañía de seguros alemana.

Pero uno de los protagonistas de esta historia tenía una relación pasada con la justicia, y esto fue determinante para delatarlo. El marido está acusado de un intento anterior de fraude de seguros en 2018, donde, según la fiscalía y de acuerdo a la información difundida, denunció el robo del barco en el puerto de Stubbekøbing. "Se presentó una denuncia sobre el robo de embarcaciones y bienes muebles, pero la investigación no ha podido confirmar que la embarcación haya sido robada o sometida a robo", asegura.

De este modo, el caso será tratado como un caso de magistrado con cuatro días de corte reservados. "El tribunal de distrito trata los casos penales como casos de magistrados si el acusado niega su culpabilidad y si el fiscal exige una sentencia de prisión de más de 30 días", explica, Michael Juul Eriksen, uno de los magistrados que participa en el procedimiento judicial. El medio ha tratado de conseguir las declaraciones de los acusados, sin éxito.