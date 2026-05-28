"A veces no como nada en todo el día": Melissa tiene tres hijos, paga 1.200 euros de alquiler y vive con 750 euros al mes desde que dejó su trabajo

Mientras el coste de vida sigue subiendo y cada vez más familias hacen malabares para llegar a final de mes, hay historias que reflejan una realidad silenciosa que rara vez se ve. La de Melissa, madre soltera de tres hijos, es una de ellas, ya que después de perder su empleo y quedarse sin ayudas suficientes, sobrevive con apenas 750 euros al mes, intentando que a sus hijos no les falte de nada aunque eso signifique, muchas veces, dejar de comer ella.

Melissa vive desde agosto de 2025 en Meise, al norte de Bruselas, y su situación se ha vuelto crítica en apenas unas semanas. Con tres hijos de entre 9 y 12 años, esta madre soltera asegura que desde que dejó su último empleo a finales de abril se ha quedado sin ingresos laborales y que su solicitud de ayuda social de integración (RIS) ante el CPAS fue rechazada. Desde entonces, vive pendiente de encontrar una salida mientras intenta sostener la rutina familiar.

Según recoge Sudinfo.be, la familia se sostiene ahora con unos 750 euros mensuales en prestaciones familiares, mientras el alquiler asciende a 1.200 euros. “A veces como menos o no como nada en todo un día”, asegura Melissa, ya que su prioridad, insiste, son sus hijos. Pero el miedo a la deuda y a que la vivienda se vuelva insostenible la persigue cada vez más, ya que teme que las próximas semanas sean todavía difíciles de afrontar.

¿Cómo llega a esta situación?

La historia se remonta meses atrás. Tras un largo periodo fuera del mercado laboral por motivos de salud, Melissa aceptó en enero un puesto de dependienta en Schaerbeek porque temía perder sus prestaciones de desempleo. El contrato, que comenzó con unas 20 horas semanales, acabó ampliándose hasta 36, una carga que chocaba con su realidad familiar, ya que llevaba a los niños al colegio y después corría al trabajo, con horarios que no siempre encajaban con el cierre de la escuela infantil.

A eso se sumaban problemas médicos que, según explicó, le estaban dificultando mantener el ritmo. Por ello, en abril terminó el vínculo laboral de “mutuo acuerdo” y, tras abandonar el empleo, Melissa perdió la vía más directa para acceder a prestaciones de desempleo, por lo que acudió al CPAS de Meise, el organismo local de Bélgica que evalúa qué ayuda resulta más adecuada según cada caso.

“Les expliqué mi situación, que estaba buscando trabajo activamente a través de la VDAB y que estaba dispuesta a realizar cursos de formación, pero solo en horarios compatibles con la crianza de mis hijos”, cuenta la afectada. Sin embargo, su petición fue rechazada por el comité, aunque recibió ayuda alimentaria en forma de vales por valor de 150 euros. En definitiva, una respuesta que se queda muy lejos de cubrir unos gastos mensuales en los que el alquiler ya consume más de lo que entra por la puerta.