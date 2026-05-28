Este minuto de Luis Tosar sobre lo público conviene escucharlo y tenerlo muy en cuenta

El actor Luis Tosar fue uno de los invitados de este martes en el programa Al cielo con ella, que conduce la humorista Henar Álvarez en TVE, y dejó un reivindicativo mensaje sobre lo público. El intérprete gallego, que se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo, El Homenaje, quiso defender la importancia que tienen estos servicios para la existencia de una mayor igualdad.

Preguntado por lo que más le preocupa, Tosar se mostró resignado por "no saber lo que se iba a hacer con este mundo" y por el hecho de que "no haya forma de llegar a la juventud por ningún lado".

"Que no seamos capaces de hacerles entender que la política es necesaria y rige nuestras vidas, que no es que haya unos señores diciendo muchas chorradas, si no que hay mucha gente de base que está intentando que las cosas avancen, que están creando leyes y que gracias a esas leyes mucha gente tiene defensa", explicó.

Además, ahí aprovechó Tosar para hacer una defensa de lo público: "Que lo público es importante y que la educación pública, la sanidad pública, gracias a ella hay mucha gente que tiene acceso a eso que de otra manera ni siquiera la tendrían".

"Que no seamos capaces de comunicarlo, es decir, que no somos capaces de hacerle entender a nuestra gente que gracias a los impuestos que se pagan todo está lleno de cosas a las que se puede acceder como esta televisión, las calles por las que uno pisa, los transportes, es prácticamente todo", sentenció.

Finalmente, Tosar aseguró que "todo eso es la base de la cual hemos creado un lugar, que teóricamente es una democracia y es una forma de entendernos a nosotros mismos en la que lo público al final es una parte muy importante".

"Gracias a ello nuestra sociedad es mínimamente ecuánime porque si no hubiera ni eso, tal y como están las cosas con la desigualdad que hay a día de hoy, esto sería un puto desastre", remató el actor.