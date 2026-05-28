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José Antonio Luengo, psicólogo: "Para educar a un niño hace falta toda una tribu. Y la tribu no es solo una idea abstracta"
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José Antonio Luengo, psicólogo: "Para educar a un niño hace falta toda una tribu. Y la tribu no es solo una idea abstracta"

“Puede ser la familia, el grupo de amigos, el aula o el centro educativo”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Foto de archivo de un niño en el colegio.
Foto de archivo de un niño en el colegio.Natalia Lebedinskaia via getty images

En un momento en que los casos de acoso escolar siguen afectando a miles de jóvenes dentro y fuera de las aulas, y donde las redes sociales han ampliado el impacto del daño, expertos y familias coinciden en una idea urgente: el bullying ya no puede entenderse como un problema menor ni como “cosas de niños”. La necesidad de detectar las señales a tiempo y construir entornos más seguros se ha convertido en uno de los grandes desafíos de hoy en día.

El psicólogo educativo José Antonio Luengo aborda esta realidad en su nuevo libro, ‘El algoritmo del miedo’, una obra en la que analiza cómo ha evolucionado el acoso escolar en las últimas décadas. Con una trayectoria ligada a la convivencia escolar y la protección de menores, el experto defiende que frenar el bullying no depende únicamente de los centros educativos, sino de una implicación conjunta de familias, profesores y compañeros.

Frenar el bullying no pasa solo por castigar a quien agrede, sino por construir entornos capaces de proteger, escuchar y educar en la empatía antes de que el daño sea irreversible. "Para educar a un niño hace falta toda una tribu. Y la tribu no es solo una idea abstracta", asegura en declaraciones recogidas por El País. Para el psicólogo, el entorno social tiene una responsabilidad compartida de frenar una violencia que sigue dejando profundas secuelas emocionales en niños y adolescentes.

Defiende un enfoque restaurativo

Lejos de entender la educación como una tarea exclusiva de los padres o de los profesores, el experto defiende la importancia de crear redes de apoyo en el día a día de los menores. “Puede ser la familia, puede ser el grupo de amigos, puede ser el aula, puede ser el centro educativo. Son espacios donde se aprende a convivir”, explica el experto en referencia a la idea de la tribu. Es en esos entornos cotidianos donde los niños aprenden a relacionarse, gestionar conflictos y desarrollar empatía hacia los demás.

En su diagnóstico, el acoso nace de una lógica de dominio: quien agrede busca colocarse por encima, humillar y ganar prestigio dentro del grupo. También advierte de señales que deberían encender las alarmas en casa, como tristeza, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales, dolores físicos recurrentes o rechazo a ir al colegio. Según explica, muchas víctimas tardan en hablar por miedo a no ser comprendidas o a que la situación empeore tras contarlo.

A su juicio, expulsar o castigar al agresor no repara el daño ni ayuda al menor a comprender lo ocurrido. “Por eso es importante incorporar un enfoque restaurativo, que permita pedir perdón, reparar y comprender el daño causado”, explica. Para el psicólogo, solo desde la educación emocional, la empatía y la implicación colectiva será posible construir aulas más seguras y evitar que el silencio siga convirtiendo el sufrimiento de muchos menores en un problema invisible.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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