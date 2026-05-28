"Ustedes, no vosotros": Gran Canaria lanza una campaña para defender una forma de hablar que siente amenazada por las redes, el turismo y la presión peninsular

En Canarias hay una palabra que, para mucha gente, significa mucho más que una simple forma de hablar: "Ustedes".

Y ahora Gran Canaria ha decidido convertirla casi en una bandera identitaria.

El Cabildo insular ha lanzado una campaña en redes sociales para defender el uso tradicional canario frente al avance del "vosotros", una fórmula mucho más asociada al español peninsular y que, según profesores y lingüistas, empieza a extenderse cada vez más entre jóvenes canarios influenciados por redes sociales, streamers, turistas y contenidos audiovisuales llegados desde la Península.

"Vosotros es de fuera"

La campaña, lanzada coincidiendo con el Día de Canarias, ha explotado rápidamente en redes. El vídeo utiliza un tono muy emocional y directo: "Ustedes, no vosotros. Vosotros es de fuera. No suena natural".

Y remata con una idea todavía más potente: "Si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Renunciamos a nuestra isla".

En apenas dos días acumuló cientos de miles de visualizaciones y abrió inmediatamente un enorme debate sobre identidad, lengua y homogeneización cultural.

Lo que preocupa realmente en Canarias

El fenómeno no es nuevo.

Canarias lleva usando el "ustedes" prácticamente desde finales del siglo XIX, influida por Andalucía occidental y por el español atlántico que también domina en buena parte de América Latina.

Pero muchos docentes aseguran que algo está cambiando. Gonzalo Armas, profesor de secundaria en Gran Canaria, explica que el "vosotros" aparece cada vez más en las aulas.

Y señala directamente a las redes sociales. "Los niños ven muchísimo youtuber y streamer peninsular", resume.

El problema, según muchos expertos, va más allá de un simple pronombre. Tiene que ver con el miedo a que el habla canaria termine diluyéndose dentro de un modelo lingüístico mucho más uniforme y centrado en el castellano peninsular.

"Parece que hablar canario es hablar peor"

Ahí aparece una de las cuestiones más sensibles de todo el debate.

Muchos lingüistas denuncian que durante años se ha transmitido implícitamente la idea de que el español peninsular era "más correcto" o "más culto" que otras variantes del idioma.

Y eso, dicen, sigue teniendo consecuencias. La Academia Canaria de la Lengua reconoce que muchos hablantes utilizan el "vosotros" por influencia de una norma que perciben como más prestigiosa.

Incluso algunos expertos hablan directamente de "castellanocentrismo".

Y denuncian que en muchos colegios canarios todavía se enseña el sistema pronominal peninsular como si fuera el modelo principal.

El turismo y las redes aceleran el cambio

El contexto actual además multiplica el fenómeno. Canarias vive sometida a una enorme presión turística y cultural constante. A eso se suma internet: TikTok, Twitch, YouTube o los influencers peninsulares.

La divulgadora y filóloga Elena Marrero señala precisamente que muchos jóvenes canarios crecen consumiendo contenido donde prácticamente nunca escuchan su propio dialecto salvo en contextos humorísticos.

"A no ser que sea para hacer humor, parece que serios no podemos ser", lamenta.

El papel inesperado de Quevedo y la música urbana

Curiosamente, algunos creen que la música puede convertirse ahora en una especie de salvavidas lingüístico.

Artistas como Quevedo, Ptazeta o Cruz Cafuné están incorporando cada vez más referencias explícitas al habla y a la identidad canaria en sus canciones.

Especialmente Quevedo, cuyo último trabajo ha sido interpretado por muchos como un auténtico grito de reafirmación cultural canaria.

Y ahí es donde el debate se vuelve mucho más profundo. Porque en realidad la discusión no trata solo sobre decir "ustedes" o "vosotros".

Trata sobre cómo una comunidad intenta conservar su manera de hablar, de sonar y de reconocerse… en un mundo cada vez más homogéneo.