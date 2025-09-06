Acusado un hombre de robar 17.000 euros a clientes de un banco gracias a un diminuto dispositivo

Un hombre ha sido acusado de robar más de 17.000 euros a clientes de un banco mediante el robo de sus tarjetas, retiros en efecto y gastos en compras, incluido, además, la concesión un préstamo solicitado a nombre de uno de ellos. Se trata de Joelle Mopiti, de 26 años, quien tenía un dispositivo de almacenamiento USB que contenía información personal de las víctimas, según ha asegurado un tribunal y publica Irish Independent.

Este hombre se enfrenta ahora a un juicio por múltiples cargos de robo, fraude y lavado de dinero después de comparecer hoy ante el Tribunal de Distrito de Dublín, Irlanda. Aunque el juez Cephas Power le ha concedido la libertad bajo fianza y ha aplazado el caso para la preparación de más pruebas.

Mopiti, que vive en Brookview Avenue, que está en la zona dublinesa deTallaght, está acusado en total de más de 30 delitos, en su mayoría robos que ocurrieron entre 2020 y 2021. Presuntamente robó tarjetas bancarias a un hombre y una mujer y retiró dinero de sus cuentas, compró en nombre del hombre cuatro iPhones por un valor aproximado de 5.000 € en tiendas de Dublín y comestibles en supermercados. Otro cargo refleja que le robó 3.500 € a esta presunta víctima el 12 de mayo de 2021 al solicitar un préstamo bancario en línea a su nombre.

El de dinero extraído de las cuentas de las presuntas víctimas supera los 17.000 euros. Mopiti también está acusado de utilizar un documento falso del banco AIB, que contenía información falsa en una dirección de Dublín. El hombre se enfrenta a dos cargos por blanqueo de capitales, por poseer 2.000 y 7.000 euros de producto del delito y a un tercer cargo por ayudar, instigar, asesorar o inducir a la comisión de un delito mediante la posesión de un dispositivo de almacenamiento USB que contenía información bancaria personal de las víctimas.

El inspector Gada Harney, quien detuvo al acusado, ha afirmado que la Fiscalía del Condado de Orange estaba dirigiendo el juicio por acusación formal, lo que significa que el caso se remitirá al tribunal cuando esté listo el expediente de pruebas.

Pero el abogado de Mopiti, Kevin McCrave, solicitó la libertad bajo fianza y no hubo objeciones por parte de la policía, que le concedió el juez sin solicitar que depositara efectivo para ello. Aunque las condiciones para ello son que Mopiti debe registrarse tres veces por semana en la comisaría de Tallaght, entregar su pasaporte e y no solicitar ningún otro documento de viaje. Además, deberá estar localizable en todo momento a través del número de un teléfono proporcionado a la policía.

El acusado, quien aún no ha indicado cómo piensa declararse, no tuvo que comparecer ante el tribunal durante la breve audiencia, en la que posteriormente se le ordenó prisión preventiva hasta que comparezca nuevamente ante el mismo tribunal el próximo 22 de septiembre.