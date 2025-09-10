Adiós a los ácaros: un experto en limpieza revela cómo liberar tu colchón de esta plaga

En casa, es algo habitual encontrarse ácaros, chinches o arañas, y tienden a acumularse en lugares como los colchones, donde encuentran las condiciones perfectas para reproducirse. La presencia de estas especies puede provocar alergias, problemas respiratorios y una sensación de falta de higiene. Pero, que no cunda el pánico, existen formas de erradicarlos por completo.

En sus redes sociales, el profesional de limpieza y creador de contenido Juan Carlos Laboncler, asegura que el paso más importante para acabar con estos ácaros es "la limpieza previa". "De nada nos sirve usar un insecticida, por bueno que sea, si previamente no aseamos y desinfectamos la zona", advierte, unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Estos son los pasos concretos que recomienda seguir.

Lavar toda la ropa de la cama : El primer gesto "indispensable" es retirar y lavar las sábanas, fundas de almohada y de colchón. El tiktoker recomienda usar siempre programas de lavado con agua caliente para asegurar una desinfección completa.

: El primer gesto "indispensable" es retirar y lavar las sábanas, fundas de almohada y de colchón. El recomienda usar siempre programas de lavado con agua caliente para asegurar una desinfección completa. Tratar las manchas: Aun así, antes de empezar a poner lavadoras recomienda pulverizar las manchas con una mezcla desinfectante a base de peróxido , "un compuesto que se puede usar tanto en ropa blanca como de color, ya que no destiñe".

Aun así, antes de empezar a poner lavadoras recomienda pulverizar las manchas con una mezcla desinfectante a base de , "un compuesto que se puede usar tanto en ropa blanca como de color, ya que no destiñe". Limpiar el colchón y el somier: Después de estos pasos, el experto recomienda frotar la superficie del colchón y la estructura del somier con "una mezcla de agua caliente, friegasuelos y agua oxigenada".

Después de estos pasos, el experto recomienda frotar la superficie del colchón y la estructura del somier con "una mezcla de agua caliente, friegasuelos y agua oxigenada". Aplicar insecticida: Una vez seco, "llega el turno del insecticida". "Hay que aplicarlo de forma uniforme y prestando especial atención a las esquinas y recovecos del colchón". Además, "es recomendable rociar la esponja antes de colocar de nuevo la funda protectora".

Finalmente, tras completar el proceso recomendado, el colchón recupera un aspecto limpio y desinfectado, "libre de plagas y malos olores". Según Laboncler, la clave está en no saltarse los pasos de higiene básica: "Limpiar siempre, porque siempre merece la pena", concluye.