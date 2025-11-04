Adiós a las colas de toda la vida: un investigador se levanta a las 5 de la mañana y descubre un cambio de hábito con las colas

En pleno corazón de Copenhague, una escena se repite con creciente frecuencia: largas filas de personas que, desde primeras horas de la mañana, esperan pacientemente frente a tiendas que ofrecen ventas de almacén. Lo que antes se consideraba una pérdida de tiempo, hoy se ha transformado en una especie de ritual social, especialmente entre los jóvenes.

El caso más reciente es el de Bareen, una marca de ropa que atrajo a decenas de estudiantes desde las cinco de la mañana, a pesar de que las puertas no abrían hasta las diez. ¿La razón? Ropa de calidad a precios accesibles, algo cada vez más difícil de encontrar en una ciudad donde el coste de vida no deja de subir.

Vanest Jalal, estudiante de diseño multimedia, lo resume con claridad: "Comprar ropa en Copenhague se ha vuelto caro, y como estudiante, cada oportunidad de ahorrar cuenta". Como ella, muchos otros jóvenes sacrifican clases y tiempo libre para conseguir prendas que normalmente estarían fuera de su alcance.

Pero más allá del ahorro, hay un componente social que no puede ignorarse. Según la investigadora de tendencias Louise Byg Kongsholm, hacer fila en los lugares "correctos" se ha convertido en una forma de validación social. "Las colas ya no son símbolo de aburrimiento, sino de exclusividad. Participar en ellas genera una sensación de pertenencia y estatus", explica.

Las marcas, conscientes de este fenómeno, lo aprovechan como estrategia de marketing. Publican imágenes de las filas en redes sociales, fomentando una especie de efecto dominó donde la expectativa genera aún más interés. La escasez, los eventos sorpresa y las ediciones limitadas refuerzan esta dinámica, alimentando el deseo de no quedarse fuera.