Adiós al dolor de pies: desvelan el "método del congelador" para estirar los zapatos nuevos

No será la primera vez que compras unos zapatos que te encantan, pero con el tiempo te das cuenta de que has cometido un error y, o bien son de un tamaño inferior al de tu pie, o te aprietan como si no hubiera un mañana. Pero hay solución.

En la web City Magazine han desvelado un truco casero que evita devoluciones o cambios. Es posible estirar el zapato en tu propia casa. ¿Cómo? Usando el congelador.

Según cuentan, bastaría con llenar dos bolsas con agua y meterlas dentro de los zapatos, sobre todo en la parte delantera. Posteriormente, mete los zapatos en el congelador.

Tras una noche entera en el congelador, los zapatos se habrán expandido gracias al agua congelada, que se expande añadiendo anchura.

Luego solo tendrías que secar los zapatos y usarlos un rato para que se adapten a tu pie. Lo bueno, además, es que la operación puede repetirse todas las veces que sea necesario. ¿Que con una vez siguen siendo estrechos? Pues vuelve a hacerlo, hasta que por fin te sientas cómodo o cómoda con ellos. Fácil.