Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si tu pulgar sobresale al cruzar la palma, deberías revisarte la aorta, es un marcador genético de riesgo"

El cuidado del corazón es un tema que ha tomado más relevancia con el pasar de los años y el avance de los estudios médicos. Según un informe publicado por Cardioalianza, la Asociación Española de Pacientes del Corazón, "en nuestro país, una de cada tres personas muere por una enfermedad cardiovascular", expone el portal.

Aurelio Rojas es un cardiólogo que durante una reciente entrevista para los micrófonos de Zzen, un espacio digital dirigido por el influencer René ZZ, ha profundizado sobre el cuidado de la salud cardiovascular desvelando cómo un simple gesto puede ser un indicador para realizarse una revisión del corazón.

Las enfermedades más peligrosas del siglo XXI

Para el profesional de la salud, el estrés y el sedentarismo son las dos enfermedades más preocupantes en nuestra sociedad a lo largo de los últimos años, ya que "se combinan con potencial destrucción para nuestro metabolismo y nuestra salud ya no solo física, sino mental, los dos matan y son difíciles de tratar", asegura Rojas.

El médico enfatiza que hacer deporte es muy importante. Sin embargo, no basta con una hora de actividad física si nos mantenemos quietos el resto del día: "Hacer ejercicio es obviamente muy positivo, pero probablemente no sea suficiente, hay que mantenerse activo, porque el riesgo cardiovascular se mantiene, a pesar de esa hora de ejercicio", sentencia Aurelio.

El estrés también juega un rol fundamental porque, "acaba desencadenando toda esta serie de reacciones metabólicas, todos esos excesos radicales libres pro inflamatorios que acaban alterando nuestro metabolismo, no solo vascular, causando infarto, sino que también alternado nuestro sistema inmune", explica el cardiólogo.

La prueba del pulgar

Rojas comenta que por medio de un simple gesto las personas pueden saber si hay un indicador de cara a una posible condición cardiaca. La prueba consiste en extender completamente la mano y luego flexionar el pulgar, el dedo no debería llegar al borde de la palma de la mano.

"Este simple gesto es lo que valoraron unos investigadores estadounidenses en personas que tenían aneurisma de aorta. Entonces vieron que las personas que tenían aneurisma de aorta, un porcentaje mucho más alto que el resto de las personas, tenían la capacidad de llegar con el dedo hasta el final de la mano", agrega Aurelio.

El médico aclara que esta prueba no es una relación causal, esto quiere decir que si el dedo te llega hasta el borde de la palma, no significa necesariamente que tienes o tendrás un problema relacionado con el corazón. "Nosotros cuando hacemos estudios científicos buscamos asociaciones y probabilidades estadísticas", complementa Rojas.

Según el cardiólogo, las personas se deben someter a una revisión si: