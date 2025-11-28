Adiós a viajar a Reino Unido sin permiso previo: esta es la fecha límite

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación lo confirmó ayer en una nota oficial en su página web y el Consulado de España en Londres lanzó un aviso en su cuenta de X: ya no se podrá a Reino Unido sin permiso previo, pero si piensas ir a las Islas Británicas en las próximas semanas serás de los últimos en poder hacerlo. Toma nota porque el 24 de febrero es la fecha límite. A partir del 25 "los españoles que no tengan visado o residencia legal en el Reino Unido (EUSS, Indefinite Leave to Remain) necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés)", según reza el comunicado.

Un paso más de restricciones previas

Las restricciones para viajar a Reino Unido no son nuevas, incluso esta en concreto. La Autorización Electrónica de Viaje ya lo exige desde el 2 de abril de 2025 pero, a partir del 25 de febrero de 2026, se aplicarán normas más estrictas y las aerolíneas ya no permitirán embarcar a los viajeros que sólo presenten la solicitud del ETA, siendo necesario contar con una resolución favorable.

¿Puedo librarme del permiso para viajar a Reino Unido si resido allí?

La respuesta es que sí. La autorización solo es necesaria para los españoles que no residen en territorio británico y que "se desplacen para una visita de corta duración por razones de turismo, negocios o visita familiar, entre otros motivos". También es necesaria "para hacer tránsito en el Reino Unido cuando haya que pasar un control fronterizo. La autorización electrónica de viaje no autoriza a trabajar o estudiar en el Reino Unido. Quienes se desplacen para trabajar o estudiar necesitan un visado".

Si tienes residencia legal en el Reino Unido debes "contar con una cuenta electrónica UKVI en la plataforma eVisas y mantener sus datos actualizados, inclusive los datos de su pasaporte".

Cómo solicitar la autorización ETA

Para estos trámites, más vale seguir las instrucciones del propio Ministerio de Exteriores. En la misma nota insta a los usuarios "solicitar la autorización ETA en la app oficial del Gobierno de Reino Unido", añadiendo y advirtiendo algo habitual: que "hay otros proveedores que ofrecen sus servicios a precios muy elevados" y que "también se han detectado casos de estafa".

También recomiendan realizar la solicitud, al menos, 3 días hábiles antes del viaje. Normalmente tendrás una respuesta en pocos minutos, aunque "algunos casos requieren una revisión adicional".

¿Y qué pasa con los ciudadanos que tienen doble pasaporte? La misma nota no se olvida de ellos y apunta que "el Gobierno de Reino Unido recomienda a los ciudadanos británicos con doble nacionalidad que se aseguren de tener un pasaporte británico válido, para evitar problemas como que se les niegue el embarque al viajar al Reino Unido a partir de febrero del 2026". En definitiva, que lo mejor es cuidarse en salud.

Reino Unido es la excepción

El Brexit dejó solo a Reino Unido como único país europeo donde se requiere un permiso especial para viajar. Recuerda que los ciudadanos españoles viajan libremente a todos los países del Espacio Schengen y la Unión Europea usando solo DNI o pasaporte, sin necesidad de permiso previo. Esto incluye 27 países de la UE (excepto Irlanda en algunos contextos Schengen) más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, además de microestados como Mónaco, San Marino y Vaticano. Irlanda permite viaje con DNI español y no exige visa, el igual que Bulgaria, Rumanía y Chipre, a pesar de estar parcialmente fuera de Schengen.