Al menos 14 muertos y más de 80 heridos en un choque entre dos trenes en Indonesia

Equipos de rescate trabajan para evacuar a los pasajeros atrapados entre los restos de dos trenes que colisionaron Bekasi Este, en Java Occidental, Indonesia, el 28 de abril de 2026.

Las autoridades de Indonesia elevaron este martes a 14 el número de fallecidos tras la colisión ocurrida la víspera a las afueras de Yakarta, donde dos trenes de uso comercial chocaron en circunstancias todavía bajo investigación.

Según los datos de la compañía ferroviaria estatal KAI, el número total de fallecidos por el accidente ascendió a 14, mientras que 84 supervivientes resultaron heridos, entre ellos algunos que recibieron atención hospitalaria y otros que fueron dados de alta tras sufrir heridas leves.

Este martes "continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este", con la evacuación de quienes "aún permanecen atrapados en el tren", indicó el servicio de salvamento del país, Basarnas, en un comunicado.

La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, tiene en Java -donde se encuentra Yakarta- su isla más poblada y ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con Bandung, un tramo de unos 150 kilómetros.