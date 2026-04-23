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La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid será reabierta el 30 de abril
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La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid será reabierta el 30 de abril

La infraestructura se ha visto afectada desde comienzos de febrero.

Redacción HuffPost
EFE
Imagen de archivo de la estación de tren María Zambrano de de Málaga.
Imagen de archivo de la estación de tren María Zambrano de de Málaga.Alex Zea/Europa Press via Getty Images

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid, interrumpida desde principios de febrero, se recuperará el 30 de abril a las 12:00 horas, según ha confirmado a la Agencia EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La fecha de reapertura de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad cumplirá así con las previsiones que se trasladaron a mediados de marzo, que apuntaban a su restablecimiento a finales de abril.

La línea de alta velocidad quedó cortada el 4 de febrero a la altura de Álora (Málaga), debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias que azotaron la provincia de Málaga.

-Noticia de última hora, en ampliación-

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EFE
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