Trump celebra su 80 cumpleaños con 'La Garra': un enorme ring construido en la Casa Blanca que mide 30 metros de altura

Imagen de La Garra, el enorme 'ring' que ha construido Donald Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump cumple este domingo 14 de junio 80 años, y lo hace fiel a su estilo. El presidente de Estados Unidos ha construido en la Casa Blanca La Garra, un gigantesco ring instalado en los jardines de la residencia presidencial para albergar una histórica velada de artes marciales mixtas.

Instalado en el Jardín Sur, el octágono donde se desarrollarán las peleas está cubierto por una enorme estructura metálica de casi treinta metros de altura, más alta que la propia Casa Blanca, de allí el apodo de "La Garra".

La estructura, dotada de potentes focos con los colores de la bandera estadounidense, permite tener visibilidad despejada del pórtico sur de la residencia presidencial.

El ring está rodeado de gradas para albergar entre 4.000 y 5.000 invitados, incluido el propio Trump, que se sentará en primera fila, además de contar con aproximadamente quinientos baños portátiles. Fuera de la Casa Blanca se instalará una Fan Zone para que otros miles de aficionados puedan ver el combate en pantallas gigantes.

La Garra, que pesa unas setecientas toneladas, fue construida por la empresa belga de organización de eventos Stageco y fue diseñada inicialmente para un festival de música en Países Bajos.

Un evento inédito

A lo largo de su historia, la Casa Blanca ha acogido todo tipo de eventos, como conciertos y ceremonias, pero nunca antes se había construido una estructura similar ni se había celebrado un combate de artes marciales mixtas, disciplina que mezcla boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y otras técnicas.

El evento tendrá un costo de cerca de sesenta millones de dólares y está organizado por la liga UFC, cuyo presidente, Dana White, mantiene una estrecha relación desde hace décadas con Trump, quien en el pasado tuvo negocios en el boxeo y la lucha libre. De hecho, siempre se ha mostrado contrario a los combates al aire libre, pero en esta ocasión, le ha merecido hacer la vista gorda.

El combate ha sido bautizado como UFC Freedom 250 porque forma parte de los festejos por el aniversario 250 de Estados Unidos. Eso sí, la coincidencia con el 80 cumpleaños de Trump no es una casualidad. El año pasado, al cumplir 79, organizó un desfile militar en la capital.

El combate estelar de la noche enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón de peso ligero de la UFC e invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje.

"Me llena de orgullo ser parte de un evento que no solo será uno de los más grandes de la historia de la UFC, sino del deporte en general", declaró Topuria, de 29 años, en una rueda de prensa el miércoles.