Los policías no dan crédito: una mujer se presenta en la frontera con 55 maletas llenas al volver de unas vacaciones

Hay historias que parecen sacadas de una película, pero realmente ocurrieron de verdad. Lo que comenzó como un control rutinario en la frontera entre Alemania y Suiza acabó dejando atónitos a los agentes de aduanas cuando una mujer empezó a descargar maletas de su furgoneta. Lo que parecía una inspección más terminó convirtiéndose en una escena tan insólita que ni los funcionarios más experimentados daban crédito a lo que estaban viendo.

La escena tuvo lugar en el paso fronterizo de Thayngen, donde los agentes detuvieron una furgoneta para realizar una inspección rutinaria. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la conductora, que regresaba de vacaciones, comenzó a sacar equipaje del vehículo sin parar, hasta descargar 55 maletas y bolsos. A medida que se acumulaba el equipaje junto al control, los funcionarios comprendieron que no estaban ante un viaje cualquiera.

La propia Oficina Federal Suiza de Aduanas y Seguridad Fronteriza (BAZG) difundió el caso en redes sociales y lo describió como una de esas situaciones “sorprendentes” que, aun así, forman parte de su rutina. Aunque los agentes están acostumbrados a encontrarse con todo tipo de circunstancias en los controles fronterizos, reconocen que no es habitual ver a una sola persona viajando con una cantidad de equipaje que supera incluso la de algunos grupos de turistas.

No encontraron nada sospechoso

Según relatan medios suizos y alemanes, los agentes detuvieron el vehículo y pidieron a la conductora que mostrara el contenido del equipaje. La mujer fue sacando una pieza tras otra hasta completar el recuento. Después, los funcionarios revisaron cada maleta con un escáner portátil de rayos X, en un control que se prolongó durante unos 20 minutos. Pese a las sospechas iniciales que despertó una carga tan inusual, la inspección concluyó sin detectar ninguna irregularidad.

Las autoridades no hallaron mercancía prohibida ni irregularidades, y la BAZG explicó que las maletas contenían únicamente objetos personales. Además, en Suiza no está prohibido viajar con una cantidad tan llamativa de equipaje, siempre que se trate de pertenencias personales correctamente introducidas en el país. Por ello, la mujer pudo continuar su viaje sin sanciones ni trámites adicionales.

"Contienen varios artículos personales, no había nada que objetar", declaró un portavoz de la Oficina Federal Suiza de Aduanas y Protección Fronteriza (BAZG) al periódico alemán Bild. Eso sí, todavía se desconoce dónde pasó la mujer sus vacaciones, cuánto tiempo estuvo viajando y por qué viajaba con tanto equipaje. Un detalle que, por ahora, deja la historia abierta a la curiosidad.