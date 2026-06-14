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Los policías no dan crédito: una mujer se presenta en la frontera con 55 maletas llenas al volver de unas vacaciones
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Los policías no dan crédito: una mujer se presenta en la frontera con 55 maletas llenas al volver de unas vacaciones

No es habitual ver a una sola persona viajando con tanto equipaje.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una vista general de muchas maletas juntas
Muchas maletas de distintos tamaños y colores.Getty Images

Hay historias que parecen sacadas de una película, pero realmente ocurrieron de verdad. Lo que comenzó como un control rutinario en la frontera entre Alemania y Suiza acabó dejando atónitos a los agentes de aduanas cuando una mujer empezó a descargar maletas de su furgoneta. Lo que parecía una inspección más terminó convirtiéndose en una escena tan insólita que ni los funcionarios más experimentados daban crédito a lo que estaban viendo.

La escena tuvo lugar en el paso fronterizo de Thayngen, donde los agentes detuvieron una furgoneta para realizar una inspección rutinaria. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la conductora, que regresaba de vacaciones, comenzó a sacar equipaje del vehículo sin parar, hasta descargar 55 maletas y bolsos. A medida que se acumulaba el equipaje junto al control, los funcionarios comprendieron que no estaban ante un viaje cualquiera.

La propia Oficina Federal Suiza de Aduanas y Seguridad Fronteriza (BAZG) difundió el caso en redes sociales y lo describió como una de esas situaciones “sorprendentes” que, aun así, forman parte de su rutina. Aunque los agentes están acostumbrados a encontrarse con todo tipo de circunstancias en los controles fronterizos, reconocen que no es habitual ver a una sola persona viajando con una cantidad de equipaje que supera incluso la de algunos grupos de turistas.

No encontraron nada sospechoso

Según relatan medios suizos y alemanes, los agentes detuvieron el vehículo y pidieron a la conductora que mostrara el contenido del equipaje. La mujer fue sacando una pieza tras otra hasta completar el recuento. Después, los funcionarios revisaron cada maleta con un escáner portátil de rayos X, en un control que se prolongó durante unos 20 minutos. Pese a las sospechas iniciales que despertó una carga tan inusual, la inspección concluyó sin detectar ninguna irregularidad.

Las autoridades no hallaron mercancía prohibida ni irregularidades, y la BAZG explicó que las maletas contenían únicamente objetos personales. Además, en Suiza no está prohibido viajar con una cantidad tan llamativa de equipaje, siempre que se trate de pertenencias personales correctamente introducidas en el país. Por ello, la mujer pudo continuar su viaje sin sanciones ni trámites adicionales.

"Contienen varios artículos personales, no había nada que objetar", declaró un portavoz de la Oficina Federal Suiza de Aduanas y Protección Fronteriza (BAZG) al periódico alemán Bild. Eso sí, todavía se desconoce dónde pasó la mujer sus vacaciones, cuánto tiempo estuvo viajando y por qué viajaba con tanto equipaje. Un detalle que, por ahora, deja la historia abierta a la curiosidad.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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