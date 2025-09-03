Al menos tres muertos y una veintena de heridos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas en Lisboa después de descarrilar un tranvía funicular de Gloria de la capital portuguesa, tal y como informa la agencia Reuters. La mayoría de las personas que viajaban en el vehículo público de la capital portuguesa son turistas.

El accidente ha tenido lugar poco después de las 18.00 horas, momento en el que el tren ha descarrilado. Por ahora, las causas del suceso se desconocen. Las autoridades han trasladado hasta ocho vehículos de Bomberos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

No obstante, tal y como publica la Cadena Ser, el funicular ha chocado contra un edificio y ha quedado completamente destrozado, al lado de la avenida de la Libertad de la capital de Portugal. Las primeras informaciones apuntan que no iba lleno. Sobre el terreno, la agencia Efe ha podido constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

Cabe destacar que el Ascensor de Gloria, que conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, es uno de los más visitados de Lisboa y cuenta con capacidad para 42 personas. Por el momento, el amplio despliegue policial ha cerrado el acceso a la zona, mientras cientos de curiosos se concentran en las inmediaciones,

En las imágenes que muestran el estado del funicular, el funicular, similar a un tranvía y que transporta personas por una ladera en la capital portuguesa, se puede observar prácticamente todo destruido, y a los equipos de emergencia rescatando a las personas de entre los escombros.