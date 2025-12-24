Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Álvaro Barco, joven periodista y politólogo, al volver a la casa de sus abuelos en su pueblo: "Ya nada es igual, ni volverá a serlo"
Una reflexión sobre la huella del tiempo en las familias rurales.

Sandra Hernández Jiménez
Una abuela paseando con su nieta de la mano en un parque
Una abuela paseando con su nieta de la mano en un parque en otoño.Getty Images

Para toda una generación, los veranos de la infancia estuvieron ligados al pueblo de los abuelos: días interminables al aire libre, comidas en familia y una forma de vida pausada que parecía eterna. Con el paso del tiempo, muchos jóvenes regresan a esos lugares y se encuentran con casas vacías y ausencias irreparables. Volver ya no es lo mismo, y ese choque entre el recuerdo y la realidad se convierte en una experiencia profundamente triste y compartida.

Este es el caso de Álvaro Barco, comunicador formado en Periodismo y Ciencia Política, que ha vuelto a recorrer las estancias de la casa familiar en el pueblo. Un regreso que ha estremecido a miles de usuarios en redes sociales y ha servido como altavoz para una reflexión sobre la transformación del mundo rural y la huella del tiempo en las familias. Así lo ha compartido el creador de contenido en uno de sus vídeos recientes en TikTok.

“Volví al pueblo y ya nada era lo mismo”, comienza diciendo Álvaro con tono melancólico, explicando que hace unos años que sus abuelos no están y que ahora solo quedan “recuerdos difusos de una infancia feliz”. En las imágenes, el autor muestra el exterior e interior de la vivienda, ahora deteriorada, y rememora escenas de la infancia: las comidas alrededor de la mesa, los juegos en el jardín y las despedidas junto a la puerta.

Una oda a sus abuelos

Con algo de tristeza, Álvaro resume que muchas de esas rutinas y presencias han desaparecido con el paso de los años y que nada volverá a ser como entonces. “Ya no estabas, abuelo, esperándonos en el salón, en esa butaca con la que presidías la mesa y que siempre me pareció de gigante”, dice recordando a un ser querido. El vídeo se presenta como un pequeño reportaje sobre el abandono y la pérdida que acompañan a muchos núcleos rurales.

“Ya no estabas, abuela, preparándonos esa sopa que nunca me ha vuelto a saber igual”, recuerda también, una ausencia que simboliza la pérdida de esos pequeños rituales cotidianos que daban sentido a la vida en el pueblo y que hoy solo perviven en la memoria. “Ya nada es igual, ni volverá a serlo”, lamenta, resumiendo en una sola frase el sentimiento compartido por quienes regresan a los lugares de su infancia pero sin la familia al completo.

El episodio de Álvaro encaja en un relato más amplio: para muchas generaciones, el pueblo fue durante décadas un espacio de contacto con la naturaleza y de tradiciones transmitidas en torno a una mesa. “Todo se fue con vosotros y yo sigo siendo un niño echándoos de menos”, concluye el creador de contenido, poniendo voz a una nostalgia colectiva que hoy encuentra en las redes sociales una forma de ser compartida y comprendida.

