Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lucía Gutiérrez, joven leonesa, sobre regresar a vivir al pueblo que la vio nacer: "Significa también volver a una parte de mí que había dejado atrás"
Viajes
Viajes

Lucía Gutiérrez, joven leonesa, sobre regresar a vivir al pueblo que la vio nacer: "Significa también volver a una parte de mí que había dejado atrás"

La joven vuelve al pueblo donde pasó tantos veranos de su infancia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer caminando con una maleta por la calle
Una mujer caminando con una maleta azul por la calle.Getty Images

“No siempre hay que huir de los lugares donde uno fue feliz. A veces lo que uno necesita es volver”. Con esta reflexión, Lucía Gutiérrez, joven leonesa y creadora digital, resume el impulso que le ha llevado a regresar a su pueblo natal, Villaceid. Su mensaje, sencillo pero cargado de memoria y reconciliación, ha conectado de inmediato con miles de personas que ven en su gesto algo más que un simple retorno.

En un vídeo de apenas un minuto publicado este verano en su cuenta de Instagram, bajo el nombre de usuario @Luu_sia, la joven ha hablado de la vuelta al pueblo natal como acto de reconciliación personal. “Volver al pueblo significa también volver a una parte de mí que había dejado atrás, pero llevo tiempo sintiendo que quiero y necesito regresar a esos veranos que viví cuando era niña”, confiesa Lucía.

En su testimonio, que acumuló más de un millón de reproducciones, la autora resume su decisión: “Tal vez es el pueblo más frío, pero también es sin duda donde sé que volveré a ser yo, aunque esta vez sea sin ella”, cuenta Lucía haciendo un pequeño homenaje a su abuela, con quien pasaba todos sus veranos de la infancia. Ese regreso, explicó, no es una huida hacia atrás, sino “un intento de reconstruir y sanar”.

Un regreso muy personal

Villaceid es un pequeño núcleo leonés de apenas 50 habitantes que, como tantos pueblos de la Montaña Central, guarda entre sus calles silenciosas la memoria de quienes lo habitaron y los veranos sin prisa de generaciones enteras. Allí, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo, Lucía encuentra ahora el escenario perfecto para un regreso íntimo: un lugar que, pese a su tamaño, conserva intacta la huella emocional de su infancia.

El relato de Lucía conecta con un debate más amplio: la España rural y las políticas para frenarla despoblación. En Castilla y León la Administración regional ha desplegado en los últimos años ayudas económicas para incentivar la llegada de nuevas familias y reconocer el teletrabajo como una alternativa válida para fijar población, pero los expertos advierten que las ayudas económicas deben ir acompañadas de servicios, empleo y oportunidades culturales para que la vuelta sea sostenible, según recoge el Diario de León

Para muchos de los seguidores de Lucía, su decisión implica una forma de reconciliarse con el pasado. Su regreso no se interpreta como un paso atrás, sino como un recordatorio de que las raíces también sostienen. En un tiempo en el que la vida rural lucha por no desaparecer, su gesto devuelve valor a lo cotidiano y demuestra que, a veces, volver al lugar de origen es la manera más honesta de seguir avanzando.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 