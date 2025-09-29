Anclan el 'narcosubmarino': detenidos 14 narcotraficantes en Galicia que portaban 3,6 toneladas de cocaína

La Policía Nacional ha detenido tras una intensa persecución a 14 narcotraficantes e intervenido un alijo de 3.650 kilos de cocaína que había llegado a las costas de Galicia en un semisumergible con el respaldo de la Drug Enforcement Administration (DEA).

El pasado día 13 de septiembre, los agentes detectaron cómo zarpaban las lanchas del puerto de O Freixo y establecieron un dispositivo terrestre de vigilancia y control a lo largo de la costa de Arousa Norte para la localizar e interceptar los vehículos en los que la droga podría ser transportada tras su alijo en las playas.

Narco-peregrinos

Esa misma madrugada los investigadores observaron como los 'narcos' cargaban varios fardos utilizados habitualmente para el almacenamiento de cocaína, comenzando en ese mismo momento la persecución de los mismos. Sin embargo, los tres tripulantes del semisumergible simularon ser peregrinos para tratar de burlar a los agentes, huyendo a bordo de un taxi con la ropa empapada hasta que finalmente fueron localizados y detenidos por la Policía Local de dicha localidad.

Desde el Cuerpo aseguran que, gracias a la colaboración del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia, pudieron obtener indicios de un naufragio o hundimiento a pocas millas de las costas gallegas. Se trata, por tanto, de la primera investigación policial que consigue la detención de los tripulantes que habían llegado a las costas a bordo del narcosubmarino.

Segundo alijo, en la playa

Una vez identificados todos los miembros de este entramado criminal, los agentes llevaron a cabo 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se intervinieron 54.680 euros, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación

La operación culminó con la detención de las ya mencionadas 14 personas, entre ellos los tres tripulantes del submarino, los cuales pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal decretándose el ingreso en prisión de 12 de ellos.