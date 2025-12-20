Andrew, propietario de varios hoteles: "No contrato a jóvenes de 18 años sin formación: su salario es demasiado alto"

Andrew Beale, propietario de octava generación de dos hoteles, ha ofrecido una entrevista al diario británico The Telegraph en la que ha mostrado su preocupación por lo que puede pasar con la contratación de jóvenes sin formación.

Todo tiene que ver con la subida del salario mínimo que ha propuesto la ministra de Economía, Rachel Reeves. Por lo que algunos empresarios consideran que ahora contratar trabajadores más jóvenes va a ser más caro y arriesgado.

"A primera vista, ayudar a los jóvenes parece algo bueno", ha señalado. "¿Por qué contrataríamos a un joven de 18 años sin formación cuando ahora el sueldo es tan bueno para esa persona sin formación?", ha cuestionado.

El salario mínimo para los jóvenes en Reino Unido cambiará en abril de 2026, con un aumento del 8,5%. "En hostelería, tenemos muchos puestos de trabajo para principiantes; contratamos a muchos jóvenes. No se quedan mucho tiempo, pero les damos oportunidades y su primer empleo. Luego van a la universidad o a donde quieran", ha expuesto Beale.

El empresario ha justificado que "la principal decisión" de muchos de estos directivos es "suspender por completo las contrataciones". "Todas las empresas que conozco, todos los hoteles, están congelando las contrataciones", ha razonado.

"Los costes laborales representan actualmente el 40 % de nuestra facturación, y el salario mínimo, los salarios, es, con diferencia, nuestro gasto más significativo", ha reiterado Beale.

Según han destacado en The Telegraph, algunos empresarios aseguran que "ya no contrato a jóvenes de 18 años sin formación: su salario es demasiado alto" y creen que el incremento del salario mínimo les afectará.

Jerry Kunkler, dueño del Moonrakers Inn en Pewsey, Wiltshire, también considera que no está dispuesto a "correr un riesgo". "Ese Presupuesto... Lo que ha hecho es subir los precios de forma muy astuta. Estamos hablando de un aumento de 30 peniques por una pinta de 5 libras", ha expuesto.