Un experto pone el grito en el cielo por lo que van a hacer los hosteleros en los desayunos de los hoteles
Dicen que "no sale a cuenta". 

Desayuno buffet de un hotel.Getty Images

Alfredo López, sumiller, enólogo y técnico de aceite, conocido en redes sociales como @pez.salvaje y con 678.000 seguidores en TikTok, ha puesto sobre la mesa lo que está ocurriendo en algunos hoteles a cuenta del precio de los huevos. 

López, que sirvió de ayuda a muchos usuarios cuando el precio del aceite alcanzó los 12 euros el litro, ha contado que ha escuchado en las noticias que los hosteleros van a quitar los huevos de los bufet del desayuno por el precio al que han llegado. 

"Una preciosa forma de quejarse", ha comentado. Después ha explicado que suele viajar mucho y tiene asimilado que el precio de desayunar en un bufet es de 10 euros o incluso 20 o 30 euros aunque él ve 15 como "un buen precio". 

Decir que tengo que quitar el bufet porque han subido 15 céntimos cada huevo cuando estás cobrando 15 euros cada desayuno....

"En el peor de los casos, lo que ha subido ha sido 12 céntimos cada huevo. Si antes costaban 40 céntimos en plan caro, ahora cuestan 52. Y dicen que quieren quitarlo del bufet de desayuno porque no le sale a cuenta", se lamenta. 

Y prosigue: "Si quieres quitar el bufet de desayuno porque no sale a cuenta tirar comida adelante, a mí lo que me gustan son desayunos personalizados, pero decir que tengo que quitar el bufet porque han subido 15 céntimos cada huevo cuando estás cobrando 15 euros cada desayuno....". 

Hasta los huevos

Cualquier persona que haga la compra con asiduidad podrá ver que el precio de los huevos no deja de subir desde hace unas semanas. La docena supera ya los 3,20 euros frente a los 2,20 euros de principios de año. 

La expresión "costar un huevo" nunca había sido tan literal. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado esta escalada al detectar una subida del 22,5% respecto a octubre de 2024 y del 5,1% en solo un mes.

Además, se han registrado incrementos de hasta el 50% en seis meses y un alza acumulada del 137% desde 2021 en las categorías más económicas. Los huevos de jaula y suelo, los más consumidos por familias con menor poder adquisitivo, son los que más han sufrido la subida, mientras que los camperos y ecológicos, aunque más caros en términos absolutos, han registrado aumentos más moderados.

