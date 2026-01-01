Daniel, agricultor, sobre si da dinero la agricultura: "Si es un terreno malo solo gastas y gastas"

Un agricultor trabajando en un terreno, en una imagen de archivo

Trabajar en el sector primario suele ser duro y a veces está poco recompensado económicamente. En el caso de la agricultura, el resultado depende no solo del propio trabajador sino también de elementos que no se pueden controlar como la meteorología.

Daniel es un joven agricultor que en su perfil en la red social TikTok (@almira.agro) publica vídeos contando cómo es el día a día, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, de una persona que trabaja en el campo.

En una de esas publicaciones, Daniel ha tratado de responder a una pregunta que muchas personas se hacen: ¿realmente da dinero la agricultura como para poder vivir cómodamente de ella?

El joven agricultor ha explicado que "trabajando bien y durante décadas como ha hecho toda mi familia, podemos, por ejemplo, contar con los mejores tractores del mercado". Sin embargo, tener éxito "depende de muchas cosas".

Una de las claves es el terreno en el que se cultive. El terreno debe ser de buena calidad. En ese sentido, Daniel ha advertido que "si es un terreno malo solo gastas y gastas dinero" sin obtener buenos resultados.

Pero no solo vale con encontrar el terreno adecuado. El agricultor ha subrayado que "una vez que tienes un buen terreno, tienes que vivir con tu terreno como si estuvieses casado con él: de lunes a lunes".

"Debes tener gente muy especializada"

"Si no eres agrónomo, debes tener gente muy especializada. Y, sorpresa, los que más saben, y te lo digo yo que he estudiado una ingeniería agrónoma, son los que se han pasado años en el campo y saben qué en cada momento", ha añadido Daniel.

Además, el agricultor ha resaltado la importancia de los factores externos. Algunos ejemplos de ellos son "la sequía, las tormentas, el granizo, las heladas", es decir, fenómenos meteorológicos extremos que pueden afectar de forma muy negativa a los cultivos.

Finalmente, Daniel ha destacado que "aunque la agricultura empiece a dejarte dinero, la triste realidad es que solo puedes vivir bien si tienes muchas hectáreas".