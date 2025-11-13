Eli, jubilada de 75 años con una pensión de 840 euros: "A puro huevo estamos. Tienes que pagar la luz, el agua, el gas, las basuras"

Han pasado casi dos meses desde que los pensionistas salieron a las calles de Vitoria-Gasteiz el 25 de septiembre para exigir que sus pensiones mínimas se equipararan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Aquella movilización —que reunió a cientos de jubilados de toda Euskadi y Navarra frente al Parlamento Vasco— no consiguió su objetivo inmediato: el Gobierno Vasco vetó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el movimiento, impidiendo que se debatiera siquiera en el pleno.

“No entendemos esta actitud antidemocrática por parte del Gobierno Vasco”, repite Armando Aulestiarte, uno de los portavoces del movimiento, todavía indignado con la decisión del Ejecutivo autonómico. “Vetar un acto democrático avalado por casi 146.000 firmas es no respetar la voz del pueblo”, lamenta.

El Gobierno defiende su negativa argumentando que “no hay dinero” y que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ya cubre esas necesidades. Pero los pensionistas lo rechazan de plano: “Es un argumento viejo con el que no estamos de acuerdo”, insiste a la cadena SER Armando, recordando que la RGI “no cubre en su mayoría” y que se basa en la unidad familiar, no en un derecho individual.

En Euskadi, entre 90.000 y 100.000 personas sobreviven con pensiones por debajo del SMI, y entre el 70% y el 80% de ellas son mujeres. Una de esas voces es la de Eli, de 75 años, que cobra 840 euros al mes. “¿Tú te crees que con eso se puede vivir?”, pregunta a la Cadena SER con la mezcla de cansancio y rabia de quien ya no espera milagros. Vive haciendo equilibrios entre facturas.

“A puro huevo estamos”, dice, medio riéndose, medio resignada. “Tienes que pagar la luz, el agua, el gas, las basuras… ¿No se puede compensar de 840 a 1080 esa diferencia al Gobierno Vasco? Y que no me diga que no tienen dinero”.

Su menú diario es el reflejo de su economía: “Comiendo muy sano, pero no de pescado ni de eso, o sea, pues mucho huevo, mucha legumbre, mucha verdura”, explica. Los “lujos”, dice, son un recuerdo: “No te puedes ir ni de vacaciones ni leches”. Finalmente, cuando escucha al Gobierno hablar de falta de fondos, responde sin dudar: “Es mentira. Y lo digo tranquilamente, eso es mentira”.