Arranca el plan para evitar las tarifas de equipaje utilizando un amigo, un anuncio falso y un servicio de mensajería

Algunos viajeros ingeniosos han encontrado en Vinted, creado orginalmente para la venta de ropa y artículos de segunda mano, un gran aliado para viajar de forma más barata. Frente al encarecimiento de las tarifas de equipaje impuestas por aerolíneas de bajo coste como Ryanair, EasyJet o Transavia, varios usuarios han optado por enviar sus maletas a través de esta plataforma.

El truco consiste en crear un anuncio ficticio en la aplicación con la ayuda de un amigo o familiar, simulando vender una maleta por un precio simbólico. El supuesto "comprador", es decir, el propio viajero, adquiere el producto y utiliza el servicio de paquetería asociado a la plataforma para enviarse su equipaje al destino vacacional. Una solución económica, aunque prohibida por las normas de uso de Vinted.

Julie, gerente de una tienda de delicatessen en Yvelines, explica a Midi Libre cómo le funcionó el método: "Iba al sur de Francia en avión con mi hijo, que aún no tenía dos años. Además de la maleta, tenía que llevar un cochecito y otros artículos voluminosos. Empecé a mirar los precios del excedente en la web de la aerolínea y me costaba 90 euros. Con esta técnica, solo me costó 25 euros el viaje de ida y vuelta".

"Nunca había oído hablar de esta técnica, es genial. Estoy tomando cuatro vuelos diferentes durante el viaje. Cada pieza de equipaje facturado me costó 60 euros... Eso son 240 euros más que el precio inicial", comenta un camarero parisino.

Sin embargo, quienes lo ponen en práctica recomiendan precaución. "Tienes que meter la maleta en una caja. De lo contrario, algunos servicios no la aceptan", advierte Julie. También sugiere evitar precios simbólicos: "Si el paquete se pierde, el reembolso será según el valor declarado. Como es una transacción entre conocidos, ya cueste 1 o 50 euros, el dinero vuelve a mí".

Desde Vinted se recuerda que esta práctica infringe claramente las normas de la plataforma. "Está prohibido publicar o enviar artículos que no estén realmente en venta", aclara un portavoz, añadiendo que cada producto debe tener su propio anuncio, sin permitir la venta de maletas llenas.