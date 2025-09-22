Auge de peticiones a la OTAN a tomar una acción decidida ante las recientes irrupciones aéreas de Rusia

Un dron ruso yace en un campo tras caer en la aldea de Czosnowka, al este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025.

La OTAN quiere una respuesta inmediata a las últimas incursiones ilegales rusas en el espacio aéreo de la Alianza. En declaraciones recogidas por el medio Tagesschau, el soldado de más alto rango de Alemania, Carsten Breuer, pide que se desplieguen "rápidamente" nuevos sistemas de armas para defenderse de los drones.

En su entrevista para la agencia de noticias alemana Dpa, asegura que espera avances en cuestión de meses. Él mismo afirma que el hecho de que los aviones de combate tengan que disparar misiles guiados contra drones desechables comparativamente baratos había provocado dudas y críticas sobre el estado de los preparativos de la alianza. "Las municiones antiaéreas terrestres son escasas", crítica.

Por su parte, el experto de asuntos exteriores de la Unión Europea, Jürgen Hardt, en una conversación también recogida por el medio, asegura que "el Kremlin necesita una señal alto y clara". Por ello, piensa que Moscú necesita un mensaje "claro" para dejar sus ataques. "Sólo aviso a Rusia de que cada violación de la frontera militar será respondida por medios militares, incluido el derribo de aviones de combate rusos sobre territorio de la OTAN, tendrá un efecto".

De acuerdo a los datos difundidos, entre los aliados de la OTAN, preocupa las nuevas incursiones de aviones y drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza. De momento, Polonia, Estonia y Rumania han denunciado incursiones, y por ello, tal y como reza la publicación, el Consejo de la OTAN discutirá las consecuencias a principios de semana.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europeo, Ursula von der Leyen, pidió una mayor independencia de la UE en cuestiones de seguridad. Para ella, los incidentes producidos suponen una amenaza "grave", y la UE necesita "un pilar europeo mucho más fuerte".

"Protegeremos cada centímetro de las fronteras de Europa", subrayó. Así, destacó que 30 de los 32 países de la OTAN son europeos, "entonces, si fortalecemos el pilar europeo en la OTAN, fortaleceremos la fuerza militar de Europa y su capacidad para defenderse al mismo tiempo", terminó.