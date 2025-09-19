Cazas rusos violan espacio aéreo estonio y obligan a patrulla aérea de OTAN a intervenir

Este viernes, tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin autorización al espacio aéreo de Estonia y sobrevolaron la isla de Vaindloo, ubicada en el golfo de Finlandia, durante casi 12 minutos. La incursión de las aeronaves, que no tenían planes de vuelo y mantuvieron los transpondedores apagados, fue detectada por las autoridades estonias, lo que llevó a la intervención de aviones de la Fuerza Aérea de la OTAN.

"En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi doce minutos", ha informado en un comunicado Defensa.

Este es el cuarto incidente de este tipo en lo que va de año, según las autoridades estonias. El Ministerio de Exteriores convocó al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Tallin y le entregó una nota de protesta por esta nueva violación.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es inaceptable en sí mismo. Pero la incursión de hoy, que involucró a tres aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es descaradamente sin precedentes", ha afirmado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna.

El suceso se produce apenas diez días después de otro incidente, en el que una veintena de drones rusos violaron el espacio aéreo polaco, llevando a la OTAN a derribar vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado por primera vez.

