El bar que acepta el trueque como forma de pago: "Fueron las personas mayores quienes nos dieron la idea"

Un bar-cafetería de Italia ha puesto en funcionamiento una medida con gran tradición pero a la vez innovadora para tratar de atraer clientes a su establecimiento: aceptar el trueque como forma de pago.

La decisión se ha adoptado especialmente por el gran incremento que ha experimentado el precio del café en el país transalpino. Los expertos pronostican que en el mes de diciembre, el coste de una taza alcanzará los dos euros.

En relación a esa idea, los propietarios del bar-cafetería, en declaraciones al medio de comunicación italiano Corriere della Sera, explican que "se trata de una iniciativa que lanzamos hace unos meses, 'Bar-atto'. Aceptamos productos gastronómicos a cambio de café".

En ese sentido, los dueños detallan que "fueron precisamente las personas mayores que frecuentan nuestra cafetería las que nos dieron la idea. Aquí hay muchos agricultores que a menudo nos regalaban los frutos de su tierra. Para compensarles, les ofrecíamos el desayuno".

"Así decidimos extender el trueque a cualquiera que quisiera: ahora son sobre todo los estudiantes universitarios los que lo utilizan", aseguran. El motivo es que "no muy lejos de uno de nuestros dos locales hay un centro universitario. Los estudiantes, que a menudo vienen a tomarse un café, nos traen productos de toda Italia".

Los propietarios del negocio cuentan que su establecimiento se había vaciado como consecuencia del encarecimiento del café. Sin embargo, el bar-cafetería está lleno "desde que encontramos la manera de ofrecer el café a un 'precio social'".

No se trata de la única medida que los dueños han adoptado para tratar de hacer más asequible tomarse un café. A raíz del coste que supone el uso de los disolventes para lavar las tazas, "como primera iniciativa, decidimos que, para los clientes que traen de casa su taza de cerámica, el café cuesta 50 céntimos, en lugar de 1,20 euros", destacan.